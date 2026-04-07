Mỹ công bố chi tiết chiến dịch giải cứu phi công bị bắn hạ tại Iran

Thứ Ba, 06:04, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát biểu tại Nhà Trắng trưa 6/4 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức an ninh cấp cao đã công bố những thông tin chi tiết về chiến dịch giải cứu hai phi công Mỹ trong vụ máy bay tiêm kích F-15E bị bắn rơi tại Iran.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết chiến dịch giải cứu được triển khai với tốc độ khẩn cấp và mức độ phối hợp cao. Theo ông, nhiệm vụ giải cứu phi công đầu tiên được phê duyệt chưa đầy hai giờ sau khi quân đội xác định được vị trí. Ông mô tả đây là một chiến dịch “táo bạo giữa ban ngày”, với lực lượng Mỹ tiến hành đột kích trực diện để đưa quân nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với phi công thứ hai, ông Hegseth cho biết, công tác tìm kiếm kéo dài gần 46 giờ với sự phối hợp liên tục giữa các lực lượng.

my cong bo chi tiet chien dich giai cuu phi cong bi ban ha tai iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Còn Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe cho biết, cơ quan này đã huy động cả nguồn tin con người và công nghệ tình báo tiên tiến để xác định vị trí phi công thứ hai, trong một nhiệm vụ mà ông ví như “tìm một hạt cát giữa sa mạc”. CIA cũng triển khai chiến dịch đánh lạc hướng nhằm gây nhiễu thông tin, khiến phía Iran gặp khó khăn trong việc truy tìm phi công.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định đây là “một trong những chiến dịch giải cứu mang tính lịch sử”. Ông cho biết viên sĩ quan điều khiển vũ khí trên chiếc tiêm kích F-15E đã bị thương nặng và mắc kẹt tại khu vực miền núi hiểm trở, nơi có sự hiện diện của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cùng các lực lượng quân sự và dân quân địa phương.

Theo ông Trump, phi công này đã tự sơ cứu vết thương, di chuyển lên địa hình cao để tránh bị phát hiện và sử dụng thiết bị định vị hiện đại để truyền tín hiệu về lực lượng Mỹ. Ngay sau đó, Washington đã triển khai chiến dịch giải cứu quy mô lớn với hàng trăm người cùng 155 máy bay, bao gồm máy bay ném bom, tiêm kích, tiếp nhiên liệu và cứu hộ.

Ông Trump tuyên bố, lực lượng Mỹ đã giao chiến với phía Iran để giải cứu phi công mắc kẹt đồng thời đã loại bỏ mọi mối đe doạ và rút khỏi lãnh thổ Iran mà không có bất kỳ thương vong nào. Ông cũng lên tiếng ca ngợi các lực lượng làm nhiệm vụ và so sánh với chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela.

Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ chiến dịch gặp khó khăn trong giai đoạn rút lui do điều kiện địa hình, khi một số máy bay bị mắc kẹt trong cát ướt. Các phương tiện này sau đó đã bị phá hủy và lực lượng Mỹ sử dụng máy bay nhẹ hơn để hoàn tất việc rút quân.

Đáng chú ý, ông Trump cho biết một vụ rò rỉ thông tin đã khiến phía Iran biết được còn một phi công thứ hai chưa được giải cứu, làm gia tăng đáng kể mức độ nguy hiểm của chiến dịch. Ông khẳng định chính quyền đang điều tra để xác định nguồn rò rỉ, đồng thời cảnh báo sẽ có thể bỏ tù phóng viên đưa tin về chiến dịch nếu không cung cấp nguồn tin.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: giải cứu phi công mỹ xung đột mỹ-israel-iran trung đông máy bay mỹ bị bắn rơi
Khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc” trong chiến dịch giải cứu của Mỹ tại Iran

VOV.VN - Chiến dịch giải cứu được tính toán gần như hoàn hảo của Mỹ đã bất ngờ rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi sự cố kỹ thuật khiến hàng trăm binh sĩ mắc kẹt bên trong lãnh thổ Iran.

VOV.VN - Chiến dịch giải cứu được tính toán gần như hoàn hảo của Mỹ đã bất ngờ rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi sự cố kỹ thuật khiến hàng trăm binh sĩ mắc kẹt bên trong lãnh thổ Iran.

Mỹ mất máy bay hơn 100 triệu USD trong chiến dịch giải cứu phi công ở Iran

VOV.VN - Truyền thông Mỹ cho biết Washington đã mất ít nhất hai máy bay quân sự trị giá hơn 100 triệu USD/chiếc trong chiến dịch giải cứu phi công mắc kẹt ở Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã bắn hạ các mục tiêu “xâm nhập”.

VOV.VN - Truyền thông Mỹ cho biết Washington đã mất ít nhất hai máy bay quân sự trị giá hơn 100 triệu USD/chiếc trong chiến dịch giải cứu phi công mắc kẹt ở Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã bắn hạ các mục tiêu “xâm nhập”.

Chiến dịch “đánh lạc hướng” của CIA giúp giải cứu phi công Mỹ ở Iran

VOV.VN - Việc một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iran đã kích hoạt chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn quy mô lớn, trong đó một kế hoạch đánh lạc hướng táo bạo của CIA đóng vai trò then chốt, giúp lực lượng đặc nhiệm Mỹ giành lại lợi thế trước Iran.

VOV.VN - Việc một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iran đã kích hoạt chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn quy mô lớn, trong đó một kế hoạch đánh lạc hướng táo bạo của CIA đóng vai trò then chốt, giúp lực lượng đặc nhiệm Mỹ giành lại lợi thế trước Iran.

