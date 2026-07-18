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Iran cáo buộc Mỹ tập kích nhà máy khử mặn

Thứ Bảy, 17:48, 18/07/2026
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VOV.VN - Iran cáo buộc tên lửa Mỹ đã đánh trúng một nhà máy khử mặn tại tỉnh Hormozgan ở miền Nam nước này, khiến hệ thống cấp nước bị gián đoạn và khoảng 20 ngôi làng rơi vào tình trạng mất nước.

Theo Phó Tỉnh trưởng Hormozgan, nhiều tên lửa đã đánh trúng các cơ sở điện và hệ thống bơm nước của nhà máy khử mặn tại khu vực Bonji ven biển. Giới chức địa phương đang đánh giá mức độ thiệt hại, trong khi truyền thông Iran đã công bố hình ảnh được cho là ghi lại hiện trường vụ tấn công.

Hiện phía quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này. Vụ việc diễn ra trong đêm thứ bảy liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran. Washington cho biết các đòn tấn công tập trung vào những mục tiêu quân sự và hàng hải, trong nỗ lực giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu.

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Các nhà máy khử mặn trở thành mục tiêu mới trong chiến sự Iran. Ảnh minh họa: Adobe Stock

Nhà máy khử mặn giữ vai trò sống còn tại khu vực Vùng Vịnh

Nhà máy khử mặn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia Trung Đông, nhất là khu vực Vùng Vịnh, nơi nguồn nước ngọt tự nhiên rất khan hiếm. Công nghệ khử mặn giúp chuyển đổi nước biển thành nước sinh hoạt, bảo đảm nguồn cung nước uống cho hàng chục triệu người dân và duy trì đời sống tại nhiều khu vực thường xuyên đối mặt với hạn hán.

Các quốc gia Arab vùng Vịnh phụ thuộc rất lớn vào nguồn nước từ các nhà máy khử mặn. Tại Kuwait và Oman, khoảng 90% nhu cầu nước ngọt được đáp ứng nhờ công nghệ này; Bahrain khoảng 85%, trong khi Saudi Arabia đạt khoảng 70%. Những đô thị lớn như Abu Dhabi, Dubai, Doha, Kuwait City hay Jeddah gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nước khử mặn.

Iran có mức độ phụ thuộc thấp hơn các nước láng giềng, song các nhà máy khử mặn vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho các cộng đồng ven biển, các đảo ngoài khơi và hỗ trợ ứng phó với tình trạng hạn hán.

Trước đó một ngày, Kuwait cũng cáo buộc Iran tấn công một nhà máy khử mặn trên lãnh thổ nước này, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp cơ sở hạ tầng cấp nước của các quốc gia trong khu vực trở thành mục tiêu trong xung đột.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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