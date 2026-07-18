Iran tuyên bố tấn công loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông để trả đũa

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng này đã đánh trúng và gây hư hại nghiêm trọng cho các căn cứ Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain. Tại Kuwait, các vũ khí của Iran đã đánh trúng một số kho chứa đạn bên trong căn cứ không quân Al-Salem mà quân đội Mỹ sử dụng.

Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Tại Bahrain, IRGC tuyên bố đã tập kích căn cứ chính của Hạm đội 5, Hải quân Hoa Kỳ; đánh trúng một kho chứa máy bay không người lái của Mỹ và phá hủy trung tâm đầu não về Trí tuệ nhân tạo (AI) của Bahrain. Còn tại Jordan, IRGC cho biết đã đánh trúng các bồn chứa nhiên liệu bên trên trong căn cứ không quân Al-Azraq mà quân đội Mỹ vận hành.

Cho đến sáng 18/7, cả lực lượng Mỹ cùng các quốc gia liên quan, đều chưa đưa ra bình luận về thông tin do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Kuwait trước đó xác nhận hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đối phó với các tên lửa và máy bay không người lái thù địch xâm nhập. Cùng lúc, truyền thông khu vực khẳng định nổ lớn đã được nghe thấy tại nhiều khu vực khác nhau ở Kuwait, nhiều khả năng là do hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng không, gây ra.

Tại Bahrain, các nguồn tin xác nhận nổ lớn đã được nghe thấy tại khu vực thủ đô Manama, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Về tình hình eo biển Hormuz, Iran tuyên bố đã chặn 4 tàu hàng nước ngoài định vượt qua vùng biển này mà không xin phép. Đặc biệt, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo: 2 tàu chở dầu đã bị phát nổ và bốc cháy dữ dội, do vướng phải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin này đã bị lực lượng Mỹ tại khu vực bác bỏ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) vừa ra thông báo khẳng định không có bất kỳ vụ tàu hàng nào bị vướng thủy lôi và phát nổ tại vùng biển khu vực. CENTCOM đồng thời cho biết đã ngăn chặn tổng cộng 5 tàu liên quan Iran, kể từ khi tái áp đặt hạn chế với các cảng của Tehran sáng sớm ngày 15/7.