Mỹ và Iran phát tín hiệu về vòng xoáy leo thang mới

Theo các quan chức Mỹ và Israel, Mỹ đã thông báo sẽ điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu tới Israel nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc nhiều phương án tác chiến mới, từ mở rộng các cuộc không kích quanh eo biển Hormuz đến tấn công các cơ sở hạ tầng và hạt nhân của Iran.

Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, giới chức Mỹ cho biết khả năng Washington gia tăng sức ép quân sự trong những ngày tới là hoàn toàn có thể xảy ra.

Các quân nhân Mỹ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, ở Ấn Độ Dương ngày 23/1/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/AP

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã tiến hành đợt không kích thứ bảy liên tiếp nhằm vào Iran, với tuyên bố mục tiêu là tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Tehran. Đáp lại, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, cảnh báo nếu các cuộc không kích của Mỹ tiếp diễn thêm vài ngày nữa, Iran sẽ chuyển sang giai đoạn “tấn công toàn diện”, thay vì chỉ tiến hành các đòn đáp trả như hiện nay. Ông cũng tuyên bố các căn cứ và lực lượng Mỹ sẽ không còn an toàn nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Trong bối cảnh cả hai bên đều phát đi những tín hiệu cứng rắn hơn, Liên hợp quốc tiếp tục hối thúc các bên kiềm chế để tránh đẩy khu vực vào một vòng xoáy bạo lực mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq nhấn mạnh: “Tổng Thư ký vẫn vô cùng lo ngại về sự leo thang quân sự liên tục giữa Iran và Mỹ. Ông đặc biệt lo ngại về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Iran và trên khắp khu vực. Những cuộc tấn công như vậy là không thể chấp nhận được. Không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này và cần tăng cường các nỗ lực ngoại giao hướng tới một giải pháp hòa bình, bền vững”.

Lời kêu gọi của Liên hợp quốc được đưa ra khi các cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran không chỉ diễn ra trên thực địa mà còn cho thấy dấu hiệu chuyển sang giai đoạn chuẩn bị cho những bước đi quân sự quy mô lớn hơn. Giới quan sát cho rằng việc Mỹ tăng cường triển khai lực lượng, trong khi Iran đồng thời nâng mức cảnh báo đáp trả, phản ánh nỗ lực của cả hai bên nhằm tạo thêm lợi thế trước khi tính tới bất kỳ khả năng đối thoại nào. Điều này cũng đồng nghĩa nguy cơ về một vòng leo thang mới tại Trung Đông vẫn đang hiện hữu, với những tác động khó lường đối với an ninh khu vực và các tuyến hàng hải chiến lược.