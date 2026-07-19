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Iran chặn 2 tàu hàng ở eo Hormuz và tấn công dữ dội các căn cứ Mỹ

Chủ Nhật, 21:18, 19/07/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố chặn 2 tàu hàng tại eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực. Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang với nguy cơ đối đầu ngày càng gia tăng.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chiều 19/7 cho biết, lực lượng này đã chặn 2 tàu hàng định vượt qua eo biển Hormuz với sự hộ tống của quân đội Mỹ. IRGC khẳng định các tàu đã phớt lờ cảnh báo của Iran, tìm kiếm sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ và cố tình đi vào làn không an toàn qua eo Hormuz.

Hậu quả là cả 2 tàu gặp sự cố, phải dừng lại và không thể di chuyển. Tuy nhiên, IRGC không nói rõ sự cố mà các tàu gặp phải là gì. Các thông tin liên quan khác như quốc tịch và tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu, cũng không được đề cập.

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Các tàu biển tại eo biển Hormuz. Nguồn: Reuters

Về đối đầu quân sự với Mỹ, IRGC tuyên bố bắn rơi thêm một máy bay không người lái hiện đại MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ trên không phận Iran. IRGC không nói rõ thời gian chính xác, nhưng cho biết địa điểm bắn rơi chiếc máy bay trị giá 30 triệu USD này, là thành phố Ahvaz, thuộc khu vực Tây Nam Iran.   

Cùng ngày, IRGC đã phát động nhiều đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ và cơ sở quân sự Mỹ tại khu vực. Truyền thông Iran dẫn các tuyên bố của IRGC khẳng định, trong số các mục tiêu Mỹ bị tập kích hôm nay, có một kho đạn ở trại Al Adiri và một tổ hợp tên lửa đánh chặn Patriot ở căn cứ không quân Ali Al Salem đặt tại Kuwait. Các căn cứ và các cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain, cũng bị hai lần tập kích, song chưa rõ tình trạng cụ thể.

Đây đã là ngày thứ 8 liên tiếp Iran tấn công các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, nhằm đáp trả chiến dịch không kích của quân đội Hoa Kỳ vào Iran. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc liên tiếp tấn công đáp trả Mỹ, phản ánh cách tiếp cận cứng rắn không thay đổi của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington.

Trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị điều động thêm nhiều vũ khí và khí tài hạng nặng đến khu vực, trong đó có các tiêm kích tàng hình hiện đại F-35, F-16, cùng các máy bay tiếp dầu thế hệ mới, nguy cơ đối đầu Mỹ-Iran sẽ leo thang khốc liệt hơn trong giai đoạn tới, được cho là khó tránh khỏi.

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Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực. Giới phân tích cho rằng việc nối lại cuộc chiến với Iran có thể là canh bạc rủi ro nhất của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Bá Thi/VOV-Cairo
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