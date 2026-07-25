Iran chặn 4 tàu hàng tại eo Hormuz, Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 25/7 tuyên bố phát động cuộc tấn công mới vào Saudi Arabia. Mục tiêu nhắm đến các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Đông.

Người phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Saree tuyên bố vũ khí của nhóm này đã đánh trúng và gây thiệt hại cho các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Aracom tại các thành phố Jizan và Yanbu, phía Nam Saudi Arabia. Quan chức Houthi khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Saudi Arabia tập kích cảng Hodeidah sáng cùng ngày. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công, không đề được cập.

Eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Giới chức Saudi Arabia cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trong khi đó, truyền thông khu vực cho biết một số cột khói lớn đã bốc lên từ bên trong cơ sở hóa dầu của Aramco ở thành phố Jizan đầu giờ chiều nay.

Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 2 tuần, Houthi tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia. Trước đó, hôm 14/7, nhóm này cũng phóng tên lửa đạn đạo vào sân bay Abha ở phía Nam Saudi Arabia. Houthi khi đó tuyên bố cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Saudi Arabia tập kích sân bay quốc tế Sanaa ở thủ đô Sanaa ngày 13/7 khiến máy bay của Iran không thể hạ cánh.

Không chỉ tấn công trực diện vào Saudi Arabia, Houthi còn tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải với quốc gia láng giềng từ ngày 20/7. Đặc biệt, nhóm này sau đó đã bắn tên lửa vào 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia trên biển Đỏ sáng 23/7, dẫn đến đòn tấn công trả đũa của Liên minh quân sự tại Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu vào thành phố cảng Hodeidah sáng sớm 25/7.

Về tình hình tại một điểm nóng khác là eo biển Hormuz, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chiều nay thông báo đã chặn và buộc quay đầu đối với 4 tàu hàng định tự ý vượt qua vùng biển này trong 24 giờ trước đó.

Trước đó, trong khoảng 2 tuần qua, IRGC nhiều lần tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz với cáo buộc không hợp tác và cố tình phớt lờ cảnh báo. Động thái đã dẫn đến những đợt không kích trả đũa dữ dội của quân đội Mỹ vào Iran, kéo dài liên tục từ ngày 11-24/7 vừa qua. Hoạt động tập kích của Mỹ chỉ tạm dừng từ đêm qua (24/7), lần đầu tiên sau 13 ngày giao tranh liên tiếp.