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Thời sự quốc tế trưa 25/7: Mỹ tấn công trụ sở của lực lượng IRGC ở Iran

Thứ Bảy, 14:52, 25/07/2026
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VOV.VN - Một trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại tỉnh Gilan đã bị tên lửa Mỹ tập kích, trong bối cảnh hai bên tiếp tục đáp trả bằng hành động quân sự và triển vọng ngừng bắn vẫn bế tắc.

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Nóng thế giới ngày 25/7: Tổng thống Trump đe dọa mở rộng tấn công Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ, ông Trump dọa mở rộng tấn công Iran sau vụ Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ, Mỹ khởi động áp thuế mới nhắm vào hàng chục quốc gia ...

 >>> Xem thêm: USS George M. Neal: Tàu khu trục sở hữu “bộ não” tác chiến tối tân của Mỹ

PV/VOV.VN
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