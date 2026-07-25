Thời sự quốc tế trưa 25/7: Mỹ tấn công trụ sở của lực lượng IRGC ở Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ, ông Trump dọa mở rộng tấn công Iran sau vụ Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ, Mỹ khởi động áp thuế mới nhắm vào hàng chục quốc gia ...
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VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số địa điểm ở tỉnh ven biển Bushehr của Iran vào khoảng giữa trưa 9/7 (giờ địa phương).
VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số địa điểm ở tỉnh ven biển Bushehr của Iran vào khoảng giữa trưa 9/7 (giờ địa phương).
VOV.VN - Chưa đầy một tháng sau khi đạt được biên bản ghi nhớ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran đã chấm dứt, trong bối cảnh Washington nối lại không kích và Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công mới.
VOV.VN - Chưa đầy một tháng sau khi đạt được biên bản ghi nhớ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran đã chấm dứt, trong bối cảnh Washington nối lại không kích và Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công mới.
VOV.VN - Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết việc triển khai thỏa thuận ngừng bắn đã ký với Mỹ rất "khó khăn nhưng vẫn có thể thực hiện được".
VOV.VN - Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết việc triển khai thỏa thuận ngừng bắn đã ký với Mỹ rất "khó khăn nhưng vẫn có thể thực hiện được".