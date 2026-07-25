Thời sự quốc tế trưa 25/7: Mỹ tấn công trụ sở của lực lượng IRGC ở Iran

Nóng thế giới ngày 25/7: Tổng thống Trump đe dọa mở rộng tấn công Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ, ông Trump dọa mở rộng tấn công Iran sau vụ Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ, Mỹ khởi động áp thuế mới nhắm vào hàng chục quốc gia ...