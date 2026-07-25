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Ông Trump: Mỹ đã đánh Iran "rất mạnh", cuộc chiến đang diễn ra theo tính toán

Thứ Bảy, 11:34, 25/07/2026
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VOV.VN - Trong bài phát biểu tại tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng hôm 24/7, Tổng thống Donald Trump cho biết, cuộc chiến ở Iran đang diễn ra theo tính toán của Mỹ.

“Nói chung, mọi việc đang diễn ra cực kỳ thuận lợi. Đừng tin vào những tin tức giả mạo”, ông Trump nói khi đề cập tình hình chiến sự.

Ong trump my da danh iran rat manh , cuoc chien dang dien ra theo tinh toan hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington đã “đánh rất mạnh vào Iran”, đồng thời tuyên bố năng lực Hải quân và Không quân của Tehran đã bị suy yếu nghiêm trọng.

“Họ chỉ còn rất ít máy bay không người lái, bất chấp những gì các bạn thấy”, ông nói.

Ông Trump cũng cho rằng Iran “rất muốn đạt được một thỏa thuận”, nhưng chưa sẵn sàng để tiến tới một thỏa thuận như vậy. “Tôi không nghĩ thời điểm đó đã đến, nhưng tôi sẵn sàng lắng nghe”, Tổng thống Trump nói.

Những phát biểu trên cho thấy ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Tehran, nhưng chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về việc giảm các hoạt động quân sự. Trong bối cảnh Washington tiếp tục gây sức ép lên Iran, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa đạt được bước đột phá.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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