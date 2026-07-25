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Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc

Thứ Bảy, 07:20, 25/07/2026
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VOV.VN - Ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng.

Các cuộc thảo luận thăm dò đã diễn ra trong chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni tới thủ đô Pakistan tuần này - chuyến thăm thứ 2 của ông trong vòng 10 ngày qua, các nguồn tin cho biết.

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Thủ đô Islamabad từng diễn ra đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ảnh: AP.

Ông Momeni, người được coi là thân cận với Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính phủ Pakistan và Tổng tư lệnh quân đội Asim Munir trong tuần này, theo các tuyên bố của chính phủ Pakistan.

Cả ba nguồn tin đều cảnh báo rằng những trở ngại đối với đàm phán vẫn còn rất lớn.

Áp lực từ Saudi Arabia và Trung Quốc

Pakistan đang rơi vào tình thế ngày càng phức tạp với vai trò là bên trung gian hòa giải tiềm năng trong tương lai. Đầu tuần này, phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, một đồng minh thân cận của Pakistan, quốc gia đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Islamabad vào năm ngoái.

Pakistan phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của Saudi Arabia, và Islamabad đã kiên quyết lên án các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia. Việc bị xem là quá cởi mở với các lập luận của Iran có thể dẫn đến nguy cơ làm phật lòng Riyadh.

Nhưng Islamabad cũng phụ thuộc vào Bắc Kinh, quốc gia cũng là một nhà tài trợ tài chính quan trọng của Islamabad, và có lợi ích kinh tế trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để mở lại các tuyến đường thương mại quan trọng ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Pakistan, Ishaq Dar, cũng đã thảo luận về nỗ lực mới ở Trung Đông với các quan chức Trung Quốc khi ông đến thăm Trung Quốc tuần trước, cả ba nguồn tin Pakistan cho biết. Họ nói với điều kiện giấu tên vì họ không được phép thảo luận công khai về vấn đề này.

Vai trò thúc đẩy của Trung Quốc

Một quan chức chính phủ Pakistan cho biết: “Trung Quốc không hài lòng vì các cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia vùng Vịnh khác và việc đóng cửa eo biển Hormuz đang ảnh hưởng đến lợi ích của họ”. Sự gián đoạn ở Biển Đỏ sẽ ảnh hưởng đến một tuyến đường thương mại quan trọng khác mà Bắc Kinh phụ thuộc vào.

Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Tehran và là bên mua chính dầu thô xuất khẩu của Iran bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này, hưởng lợi từ mức chiết khấu lớn đối với nguồn năng lượng này.

Bắc Kinh luôn ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Islamabad và vào tháng 3 đã cử đặc phái viên dẫn đầu chuyến đi ngoại giao con thoi quanh Trung Đông.

Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ vào tháng 6 để tiến tới chấm dứt chiến tranh sau sự trung gian hòa giải của Pakistan và Qatar. Mục đích là tạo ra một khung thời gian 60 ngày để đàm phán về một thỏa thuận lâu dài.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
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