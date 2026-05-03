Iran chuẩn bị thông qua luật hạn chế tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Phó Chủ tịch Quốc hội Ali Nikzad cho biết dự luật này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch gồm 12 điểm. Theo đó, tàu thuyền của Israel sẽ hoàn toàn không được phép đi qua eo biển. Các tàu thuyền đến từ “các quốc gia đối đầu” – có thể bao gồm Mỹ – sẽ phải nộp tiền bồi thường xung đột để được cấp phép trước khi đi qua tuyến đường thủy này.

Đối với các tàu thuyền khác, việc xin phép phía Iran trước khi đi qua eo biển cũng sẽ là yêu cầu bắt buộc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington rơi vào bế tắc, khi cả hai bên đều không chấp nhận nhượng bộ các yêu cầu cốt lõi của nhau.

Trước đó, hôm 1/5, Iran đã trình một đề xuất hòa bình sửa đổi tới các bên trung gian, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phiên bản trước đó. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nhấn mạnh “quyền quyết định nằm trong tay Mỹ: lựa chọn con đường ngoại giao hay đối đầu”, theo Đài truyền hình nhà nước IRIB.