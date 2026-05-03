Iran chuẩn bị thông qua luật hạn chế tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 08:23, 03/05/2026
VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Press TV của Iran hôm 2/5 đưa tin, Quốc hội Iran đang chuẩn bị thông qua một dự luật nhằm hạn chế các loại tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ali Nikzad cho biết dự luật này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch gồm 12 điểm. Theo đó, tàu thuyền của Israel sẽ hoàn toàn không được phép đi qua eo biển. Các tàu thuyền đến từ “các quốc gia đối đầu” – có thể bao gồm Mỹ – sẽ phải nộp tiền bồi thường xung đột để được cấp phép trước khi đi qua tuyến đường thủy này.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Đối với các tàu thuyền khác, việc xin phép phía Iran trước khi đi qua eo biển cũng sẽ là yêu cầu bắt buộc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington rơi vào bế tắc, khi cả hai bên đều không chấp nhận nhượng bộ các yêu cầu cốt lõi của nhau.

Trước đó, hôm 1/5, Iran đã trình một đề xuất hòa bình sửa đổi tới các bên trung gian, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phiên bản trước đó. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nhấn mạnh “quyền quyết định nằm trong tay Mỹ: lựa chọn con đường ngoại giao hay đối đầu”, theo Đài truyền hình nhà nước IRIB.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Cửa hẹp cho hòa đàm: Iran sửa đề xuất sau cảnh báo từ ông Trump
Cửa hẹp cho hòa đàm: Iran sửa đề xuất sau cảnh báo từ ông Trump

VOV.VN - CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các nhà trung gian hòa giải tại Pakistan dự kiến sẽ nhận được một đề xuất sửa đổi từ Iran trong vài ngày tới nhằm chấm dứt xung đột sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu không chấp nhận phiên bản đề xuất trước đó.

Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran
Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/4 gửi tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất từ Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo đó, Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, song vẫn để ngỏ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

