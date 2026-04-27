Mỹ và Anh bàn về “nhu cầu cấp thiết” khôi phục vận tải qua eo biển Hormuz

Theo thông cáo từ Phủ Thủ tướng Anh, trong cuộc điện đàm về tình hình Trung Đông, ông Starmer cảnh báo cuộc khủng hoảng tại Hormuz có thể kéo theo “những hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu và chi phí sinh hoạt của người dân Anh”.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Cuộc điện đàm diễn ra khi Tehran cảnh báo rằng tuyến đường thủy này sẽ “trong bất kỳ hoàn cảnh nào” cũng không thể trở lại trạng thái trước đây sau cuộc phong tỏa kéo dài nhiều tuần của Iran, khiến giá dầu tăng vọt và gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu. Mỹ đã đáp trả bằng một cuộc phong tỏa hải quân đối với Iran, siết chặt các hành lang kinh tế chính của quốc gia này.

Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trong ngày 26/4 gần như tê liệt, chỉ còn một số ít tàu thuyền di chuyển qua tuyến hàng hải trọng yếu này.

Ông Starmer cũng đã gọi điện cho ông Trump sau vụ nổ súng tại bữa tiệc chiêu đãi các phóng viên Nhà Trắng ở Washington tối 25/6, có sự tham gia của tổng thống cùng các quan chức chính phủ và giới báo chí. Tổng thống Trump cùng các quan chức cấp cao đã được đưa tới nơi an toàn sau khi xuất hiện tiếng súng vang lên.