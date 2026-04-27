中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ và Anh bàn về “nhu cầu cấp thiết” khôi phục vận tải qua eo biển Hormuz

Thứ Hai, 06:47, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 26/2 đã thảo luận về “nhu cầu cấp thiết phải khôi phục hoạt động hàng hải” tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh hàng nghìn thủy thủ vẫn mắc kẹt tại vùng Vịnh.

Theo thông cáo từ Phủ Thủ tướng Anh, trong cuộc điện đàm về tình hình Trung Đông, ông Starmer cảnh báo cuộc khủng hoảng tại Hormuz có thể kéo theo “những hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu và chi phí sinh hoạt của người dân Anh”.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Cuộc điện đàm diễn ra khi Tehran cảnh báo rằng tuyến đường thủy này sẽ “trong bất kỳ hoàn cảnh nào” cũng không thể trở lại trạng thái trước đây sau cuộc phong tỏa kéo dài nhiều tuần của Iran, khiến giá dầu tăng vọt và gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu. Mỹ đã đáp trả bằng một cuộc phong tỏa hải quân đối với Iran, siết chặt các hành lang kinh tế chính của quốc gia này.

Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trong ngày 26/4 gần như tê liệt, chỉ còn một số ít tàu thuyền di chuyển qua tuyến hàng hải trọng yếu này.

Ông Starmer cũng đã gọi điện cho ông Trump sau vụ nổ súng tại bữa tiệc chiêu đãi các phóng viên Nhà Trắng ở Washington tối 25/6, có sự tham gia của tổng thống cùng các quan chức chính phủ và giới báo chí. Tổng thống Trump cùng các quan chức cấp cao đã được đưa tới nơi an toàn sau khi xuất hiện tiếng súng vang lên.

Hormuz tê liệt, Malacca bị cuốn vào tâm bão năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến các nhà hoạch định chính sách ở châu Á phải đối mặt với những câu hỏi về vấn đề an ninh của các “điểm nghẽn” hàng hải khác, trong đó có cả eo biển Malacca, tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới về thương mại quốc tế.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Anh khôi phục vận tải eo biển Hormuz Tổng thống Mỹ Donald Trump Thủ tướng Anh Keir Starmer hoạt động hàng hải
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?
Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?

Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

Mỹ hủy chuyến đi Pakistan của ông Vance, chờ đề xuất từ Iran
Mỹ hủy chuyến đi Pakistan của ông Vance, chờ đề xuất từ Iran

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chuyến thăm dự kiến của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad (Pakistan) nhằm dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đã bị hủy, trong bối cảnh triển vọng tiến trình đối thoại vẫn còn nhiều bất định.

Mỹ hủy chuyến đi Pakistan của ông Vance, chờ đề xuất từ Iran

Mỹ hủy chuyến đi Pakistan của ông Vance, chờ đề xuất từ Iran

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chuyến thăm dự kiến của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad (Pakistan) nhằm dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đã bị hủy, trong bối cảnh triển vọng tiến trình đối thoại vẫn còn nhiều bất định.

Ông Trump đặt “hạn chót” buộc Iran đưa đề xuất, gây sức ép trước giờ G
Ông Trump đặt “hạn chót” buộc Iran đưa đề xuất, gây sức ép trước giờ G

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dự định cho Iran một khoảng thời gian giới hạn để đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm khôi phục các cuộc đàm phán, CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết. Hiện chưa rõ thông điệp này đã được chuyển tới phía Iran hay chưa.

Ông Trump đặt “hạn chót” buộc Iran đưa đề xuất, gây sức ép trước giờ G

Ông Trump đặt “hạn chót” buộc Iran đưa đề xuất, gây sức ép trước giờ G

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dự định cho Iran một khoảng thời gian giới hạn để đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm khôi phục các cuộc đàm phán, CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết. Hiện chưa rõ thông điệp này đã được chuyển tới phía Iran hay chưa.

Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng
Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các kho chứa dầu trên đảo Kharg của Iran có thể sẽ đầy trong vài ngày tới, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì phong tỏa đối với hoạt động hàng hải của nước này.

Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng

Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các kho chứa dầu trên đảo Kharg của Iran có thể sẽ đầy trong vài ngày tới, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì phong tỏa đối với hoạt động hàng hải của nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ