“Điểm nghẽn” buộc Mỹ phải thúc đẩy đàm phán với Iran

Thứ Ba, 08:39, 07/04/2026
VOV.VN - Nguồn tin Iran cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “mất kiểm soát” trong xung đột, đồng thời cảnh báo sức ép từ các eo biển chiến lược như Hormuz và Bab el-Mandeb đang buộc Washington  phải thúc đẩy đối thoại.

Một nguồn tin an ninh cấp cao của Iran cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “mất kiểm soát” trong việc điều hành xung đột, đồng thời khẳng định Tehran đã gây ra một “thất bại chiến lược” đối với Washington.

Diem nghen buoc my phai thuc day dam phan voi iran hinh anh 1
Eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: AA

Phản ứng trước các phát biểu của ông Trump ngày 6/4, nguồn tin này cho rằng chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel tại khu vực phía Nam Isfahan đã không đạt được mục tiêu đề ra.

“Thất bại quân sự của ông Trump, phối hợp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại miền Nam Isfahan, là một thất bại mang tính chiến lược. Việc gia tăng những phát ngôn mang tính công kích nhằm vào người dân Iran cho thấy ông đã mất kiểm soát trong việc quản lý cuộc chiến”, nguồn tin đánh giá.

Nguồn tin Iran nhấn mạnh Tehran đã nêu rõ quan điểm rằng eo biển Hormuz sẽ không thể trở lại trạng thái bình thường nếu xung đột chưa chấm dứt hoàn toàn.

Theo đó, ngay cả khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, việc mở lại eo biển này cũng chỉ diễn ra theo một cơ chế cụ thể, phụ thuộc vào mức độ thực hiện cam kết của phía bên kia.

“Iran không tin tưởng ông Trump hoặc các đại diện của ông và đã đưa ra những bảo đảm bổ sung”, nguồn tin cho biết, đồng thời khẳng định Iran mong muốn chấm dứt chiến sự, nhưng không theo cách thức hoặc thời điểm mà phía Mỹ đề xuất.

Eo biển Bab el-Mandeb và sức ép đàm phán

Một quan chức cấp cao khác của Iran cho rằng nguy cơ đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb (hay Bab el Mandab) – tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Biển Arab - cùng với kết quả chiến dịch quân sự tại Isfahan là hai yếu tố chính thúc đẩy Mỹ tìm kiếm đối thoại với Tehran.

Theo quan chức này, Washington nhận thức rõ mức độ rủi ro sau khi chiến dịch tại Isfahan không đạt kết quả như kỳ vọng, đồng thời đặc biệt quan ngại trước khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb.

“Chính quyền Mỹ rất nghiêm túc trước các cảnh báo về việc đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb, nhất là sau khi theo dõi tình hình tác chiến trong khu vực”, quan chức này nhận định.

Quan chức Iran cũng cho rằng Mỹ hiểu rõ họ khó đạt được kết quả hiệu quả trên thực địa, đồng thời gặp nhiều hạn chế trong việc đối đầu với Iran trên biển.

Theo đánh giá này, nếu eo biển Bab el-Mandeb bị đóng cửa, giá năng lượng toàn cầu có thể tăng mạnh ngay trong những ngày đầu tiên, qua đó gia tăng sức ép đối với Washington.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ Trump Hormuz Bab el Mandeb Trung Đông
Israel chuẩn bị phương án đánh hạ tầng Iran nếu nỗ lực đàm phán của Mỹ thất bại

VOV.VN - Israel đã phê duyệt danh sách mục tiêu năng lượng và hạ tầng tại Iran trong kịch bản các nỗ lực ngoại giao của Mỹ thất bại, đồng thời chờ quyết định tiếp theo từ Tổng thống Donald Trump về khả năng leo thang.

VOV.VN - Israel đã phê duyệt danh sách mục tiêu năng lượng và hạ tầng tại Iran trong kịch bản các nỗ lực ngoại giao của Mỹ thất bại, đồng thời chờ quyết định tiếp theo từ Tổng thống Donald Trump về khả năng leo thang.

Iran cảnh báo trung tâm AI của Mỹ tại Abu Dhabi “nằm trong tầm bắn tên lửa”

VOV.VN - Iran cảnh báo trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ tại Abu Dhabi nằm trong tầm bắn tên lửa, sau khi một cơ sở công nghệ tại Tehran bị không kích.

VOV.VN - Iran cảnh báo trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ tại Abu Dhabi nằm trong tầm bắn tên lửa, sau khi một cơ sở công nghệ tại Tehran bị không kích.

Mỹ xác nhận A-10 bị Iran bắn hạ khi tham gia chiến dịch giải cứu phi công F-15

VOV.VN - Mỹ xác nhận một máy bay A-10 của nước này đã bị trúng hỏa lực Iran trong khi tham gia chiến dịch giải cứu tổ bay tiêm kích F-15 bị bắn rơi.

VOV.VN - Mỹ xác nhận một máy bay A-10 của nước này đã bị trúng hỏa lực Iran trong khi tham gia chiến dịch giải cứu tổ bay tiêm kích F-15 bị bắn rơi.

