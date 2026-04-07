Tổn thất của Iran khi ngăn chặn Mỹ giải cứu phi công F-15

Theo tuyên bố của quân đội Iran, 4 sĩ quan đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của “nhiều máy bay Mỹ” tại tỉnh Isfahan. Tuyên bố cho biết các sĩ quan này đã tham gia “giao tranh trực tiếp” với lực lượng đối phương, bao gồm tiêm kích, trực thăng, máy bay không người lái vũ trang và các phương tiện hỗ trợ khác.

Tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ. Ảnh: USAF

Theo phía Iran, tên lửa vác vai đã bắn trúng một máy bay Mỹ trong quá trình giao tranh, sau đó đơn vị này tiếp tục hứng chịu các đợt không kích, khiến toàn bộ 4 sĩ quan thiệt mạng.

Quân đội Iran xác nhận danh tính các quân nhân tử vong theo cấp bậc, gồm một chuẩn tướng, một đại tá, một trung tá và một thiếu úy.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết hơn 20 máy bay quân sự đã được triển khai trong chiến dịch giải cứu phi công F-15, với các chuyến bay xâm nhập không phận Iran và phải đối mặt với hỏa lực dày đặc.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết lực lượng này đã “mạnh dạn xâm nhập lãnh thổ đối phương giữa ban ngày” để xác định vị trí và giải cứu phi công.

Theo ông Caine, phi công đã được một nhóm trực thăng cứu hộ đưa đi, song các máy bay này sau đó bị hỏa lực từ mặt đất tấn công. Một trực thăng đã bị trúng đạn, khiến các thành viên phi hành đoàn bị thương nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

“Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm”, ông Caine nhấn mạnh.