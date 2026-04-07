Tổn thất của Iran khi ngăn chặn Mỹ giải cứu phi công F-15

Thứ Ba, 08:39, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran cho biết 4 sĩ quan quân đội nước này đã thiệt mạng khi ngăn chặn chiến dịch cứu hộ do Mỹ tiến hành nhằm giải cứu phi công tiêm kích F-15 bị bắn rơi tại khu vực phía Nam Isfahan hôm 5/4.

Theo tuyên bố của quân đội Iran, 4 sĩ quan đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của “nhiều máy bay Mỹ” tại tỉnh Isfahan. Tuyên bố cho biết các sĩ quan này đã tham gia “giao tranh trực tiếp” với lực lượng đối phương, bao gồm tiêm kích, trực thăng, máy bay không người lái vũ trang và các phương tiện hỗ trợ khác.

ton that cua iran khi ngan chan my giai cuu phi cong f-15 hinh anh 1
Tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ. Ảnh: USAF

Theo phía Iran, tên lửa vác vai đã bắn trúng một máy bay Mỹ trong quá trình giao tranh, sau đó đơn vị này tiếp tục hứng chịu các đợt không kích, khiến toàn bộ 4 sĩ quan thiệt mạng.

Quân đội Iran xác nhận danh tính các quân nhân tử vong theo cấp bậc, gồm một chuẩn tướng, một đại tá, một trung tá và một thiếu úy.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết hơn 20 máy bay quân sự đã được triển khai trong chiến dịch giải cứu phi công F-15, với các chuyến bay xâm nhập không phận Iran và phải đối mặt với hỏa lực dày đặc.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết lực lượng này đã “mạnh dạn xâm nhập lãnh thổ đối phương giữa ban ngày” để xác định vị trí và giải cứu phi công.

Theo ông Caine, phi công đã được một nhóm trực thăng cứu hộ đưa đi, song các máy bay này sau đó bị hỏa lực từ mặt đất tấn công. Một trực thăng đã bị trúng đạn, khiến các thành viên phi hành đoàn bị thương nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

“Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm”, ông Caine nhấn mạnh.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ F-15 Isfahan Trung Đông
Tin liên quan

Israel chuẩn bị phương án đánh hạ tầng Iran nếu nỗ lực đàm phán của Mỹ thất bại
VOV.VN - Israel đã phê duyệt danh sách mục tiêu năng lượng và hạ tầng tại Iran trong kịch bản các nỗ lực ngoại giao của Mỹ thất bại, đồng thời chờ quyết định tiếp theo từ Tổng thống Donald Trump về khả năng leo thang.

Iran cảnh báo trung tâm AI của Mỹ tại Abu Dhabi “nằm trong tầm bắn tên lửa”
VOV.VN - Iran cảnh báo trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ tại Abu Dhabi nằm trong tầm bắn tên lửa, sau khi một cơ sở công nghệ tại Tehran bị không kích.

Mỹ xác nhận A-10 bị Iran bắn hạ khi tham gia chiến dịch giải cứu phi công F-15
VOV.VN - Mỹ xác nhận một máy bay A-10 của nước này đã bị trúng hỏa lực Iran trong khi tham gia chiến dịch giải cứu tổ bay tiêm kích F-15 bị bắn rơi.

