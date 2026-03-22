中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran có thể đã dùng tên lửa đạn đạo liên lục địa hai tầng nhằm vào Diego Garcia

Chủ Nhật, 06:05, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Israel cho rằng Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa hai tầng có tầm bắn tới 4.000km nhằm vào căn cứ Diego Garcia.

Quân đội Israel cho biết Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa hai tầng để tấn công đảo Diego Garcia. Đây là loại tên lửa có ít nhất hai động cơ đẩy, trong đó một động cơ giúp tên lửa bay ra ngoài không gian, động cơ còn lại đưa tên lửa tới mục tiêu, với tầm bắn lên tới khoảng 4.000 km.

iran co the da dung ten lua dan dao lien luc dia hai tang nham vao diego garcia hinh anh 1
Đảo Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos. ẢNh: Hải quân Mỹ/AP

Phát biểu tối 21/3, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir nhấn mạnh: “Những tên lửa này không nhằm vào Israel. Tầm bắn của chúng vươn tới các nước châu Âu - Berlin, Paris và Rome đều nằm trong phạm vi đe dọa trực tiếp”.

Theo Hãng tin Mehr, ngày 21/3, Tehran đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh trên quần đảo Chagos, nơi đặt căn cứ Diego Garcia. Tuy nhiên, các nguồn tin Mỹ cho biết không có tên lửa nào trúng mục tiêu; một tên lửa bị chiến hạm Mỹ đánh chặn, trong khi quả còn lại gặp sự cố trong quá trình bay.

Dù không gây thiệt hại, động thái này được đánh giá là bước tiến đáng kể của Iran trong nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài Trung Đông, đồng thời gửi thông điệp răn đe tới các lợi ích của Mỹ. Hãng Mehr cũng nhận định việc nhắm vào căn cứ Diego Garcia là “một bước đi quan trọng”, cho thấy tầm bắn tên lửa của Iran vượt xa những gì đối thủ từng dự đoán.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran chủ động giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức khoảng 2.000 km, chủ yếu phục vụ mục đích phòng vệ. Tuy nhiên, thực tế căn cứ Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos nằm cách Iran khoảng 4.000 km cho thấy năng lực tên lửa của nước này có thể vượt xa tuyên bố chính thức.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nóng thế giới ngày 22/3: Iran nã tên lửa tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương
Nóng thế giới ngày 22/3: Iran nã tên lửa tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 22/3/2026): Iran tập kích tên lửa tầm xa vào căn cứ Anh; Mỹ cân nhắc đưa quân vào Iran; Nga khẳng định sát cánh với Iran; Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ…

Nóng thế giới ngày 22/3: Iran nã tên lửa tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương

Nóng thế giới ngày 22/3: Iran nã tên lửa tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 22/3/2026): Iran tập kích tên lửa tầm xa vào căn cứ Anh; Mỹ cân nhắc đưa quân vào Iran; Nga khẳng định sát cánh với Iran; Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ…

Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công

VOV.VN - Hôm nay (21/3), cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ 4 với tác động nghiêm trọng cả về mặt nhân đạo, ngoại giao, an ninh và kinh tế. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cũng như trên mặt trận thông tin cho thấy, chiến sự chưa thể sớm hạ nhiệt như kỳ vọng của dư luận.

Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công

Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công

VOV.VN - Hôm nay (21/3), cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ 4 với tác động nghiêm trọng cả về mặt nhân đạo, ngoại giao, an ninh và kinh tế. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cũng như trên mặt trận thông tin cho thấy, chiến sự chưa thể sớm hạ nhiệt như kỳ vọng của dư luận.

Vì sao chính quyền ông Trump nới lỏng trừng phạt một số lô dầu của Iran?

VOV.VN - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gấp rút tìm cách đảm bảo mọi thùng dầu có thể huy động được trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nới lỏng trừng phạt đối với chính quốc gia mà họ đang đối đầu.

Vì sao chính quyền ông Trump nới lỏng trừng phạt một số lô dầu của Iran?

Vì sao chính quyền ông Trump nới lỏng trừng phạt một số lô dầu của Iran?

VOV.VN - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gấp rút tìm cách đảm bảo mọi thùng dầu có thể huy động được trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nới lỏng trừng phạt đối với chính quốc gia mà họ đang đối đầu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ