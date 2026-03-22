Iran có thể đã dùng tên lửa đạn đạo liên lục địa hai tầng nhằm vào Diego Garcia

Quân đội Israel cho biết Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa hai tầng để tấn công đảo Diego Garcia. Đây là loại tên lửa có ít nhất hai động cơ đẩy, trong đó một động cơ giúp tên lửa bay ra ngoài không gian, động cơ còn lại đưa tên lửa tới mục tiêu, với tầm bắn lên tới khoảng 4.000 km.

Đảo Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos. ẢNh: Hải quân Mỹ/AP

Phát biểu tối 21/3, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir nhấn mạnh: “Những tên lửa này không nhằm vào Israel. Tầm bắn của chúng vươn tới các nước châu Âu - Berlin, Paris và Rome đều nằm trong phạm vi đe dọa trực tiếp”.

Theo Hãng tin Mehr, ngày 21/3, Tehran đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh trên quần đảo Chagos, nơi đặt căn cứ Diego Garcia. Tuy nhiên, các nguồn tin Mỹ cho biết không có tên lửa nào trúng mục tiêu; một tên lửa bị chiến hạm Mỹ đánh chặn, trong khi quả còn lại gặp sự cố trong quá trình bay.

Dù không gây thiệt hại, động thái này được đánh giá là bước tiến đáng kể của Iran trong nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài Trung Đông, đồng thời gửi thông điệp răn đe tới các lợi ích của Mỹ. Hãng Mehr cũng nhận định việc nhắm vào căn cứ Diego Garcia là “một bước đi quan trọng”, cho thấy tầm bắn tên lửa của Iran vượt xa những gì đối thủ từng dự đoán.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran chủ động giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức khoảng 2.000 km, chủ yếu phục vụ mục đích phòng vệ. Tuy nhiên, thực tế căn cứ Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos nằm cách Iran khoảng 4.000 km cho thấy năng lực tên lửa của nước này có thể vượt xa tuyên bố chính thức.