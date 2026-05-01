中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran đánh chặn UAV tại thủ đô Tehran, Israel tăng tốc chuẩn bị tái chiến

Thứ Sáu, 05:29, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết hệ thống phòng không nước này đêm 30/4 đã khai hỏa đánh chặn các máy bay không người lái trên bầu trời thủ đô Tehran.

Động thái xảy ra trong bối cảnh giới chức Israel đang tăng tốc chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Iran sớm bùng phát trở lại, có thể chỉ sau vài ngày nữa.

iran danh chan uav tai thu do tehran, israel tang toc chuan bi tai chien hinh anh 1
Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin chính thức của Iran, hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và khai hỏa đánh chặn các máy bay không người lái tại các khu vực phía Tây, phía Nam và Trung tâm thủ đô Tehran. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận, song chưa rõ do pháo phòng không hay các thiết bị xâm nhập gây ra. Nguồn gốc các máy bay xâm nhập cũng như thiệt hại liên quan trong vụ việc chưa được công bố.

Đây là lần thứ 2 kể từ khi lệnh ngừng giữa Mỹ và Iran có hiệu lực hôm 8/4, hệ thống phòng không Iran được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái xâm nhập không phận thủ đô Tehran. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh xuất hiện một số thông tin và dấu hiệu cho thấy chiến sự có thể sớm bùng phát trở lại.

Tại Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2, kênh số 12 tối qua đưa tin các lực lượng Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng mở lại cuộc chiến với Iran. Theo nguồn tin, giới chức Israel tin rằng đàm phán Mỹ-Iran có thể đổ vỡ ngay đầu tuần tới, đồng nghĩa khả năng tái phát xung đột sau ít ngày nữa. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Israel thông báo quân đội nước này vừa nhận thêm 6.500 tấn thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó có hàng nghìn quả đạn và xe thiết giáp hạng nhẹ. Kể từ đầu xung đột ngày 28/2, Israel đã nhận được tổng cộng gần 116.000 tấn vũ khí và thiết bị quân sự.

Trong khi đó tại UAE, quốc gia vùng Vịnh chịu tác động nghiêm trọng nhất từ chiến dịch tấn công trả đũa của Iran, Bộ Ngoại giao nước này tối qua thông báo lệnh cấm công dân UAE di chuyển tới các nước Iran, Lebanon và Iraq. Thông báo đồng thời yêu cầu công dân UAE đang có mặt tại 3 quốc gia lập tức rời đi và trở về đất nước.

Về phía Iran, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Majid Mousavi hôm qua cảnh báo: bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào Iran, dù với quy mô hạn chế, cũng sẽ dẫn tới những đòn trả đũa kéo dài và gây đau đớn cho các lực lượng Mỹ tại khu vực. Ông Majid Mousavi nhấn mạnh Iran đã từng tàn phá các căn cứ Mỹ trong giai đoạn đầu xung đột, và sẽ làm lại điều tương tự với các chiến hạm Hoa Kỳ, nếu chiến tranh tái phát. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Axios, ông Majid Mousavi đồng thời cáo buộc quân đội Mỹ đang chuẩn bị một kế hoạch tấn công chớp nhoáng mới chống lại Iran, hòng gây sức ép với Tehran trên bàn đàm phán.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 30/4 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Truyền thông Iran cho biết đây là lần điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2.

Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng mở lại tiếp xúc ngoại giao với Mỹ, nếu Wahsington từ bỏ chính sách “đòi hỏi tối đa” cùng hành vi “cướp biển” nhằm vào Tehran. Ông Pezeshkian đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel đã gây ra những tội ác chiến tranh với Iran, bao gồm ám sát lãnh tụ tối cao cùng các quan chức chính trị và quân sự; phá hủy các hạ tầng công cộng thiết yếu như trường học, bệnh viện, cơ sở hạt nhân.

capture.jpg

Cửa hẹp cho hòa đàm: Iran sửa đề xuất sau cảnh báo từ ông Trump

VOV.VN - CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các nhà trung gian hòa giải tại Pakistan dự kiến sẽ nhận được một đề xuất sửa đổi từ Iran trong vài ngày tới nhằm chấm dứt xung đột sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu không chấp nhận phiên bản đề xuất trước đó.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran UAV Tehran Israel xung đột Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức, bất đồng phương Tây lộ rõ về chiến sự Iran
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 28/4 chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi nhà lãnh đạo Đức lên tiếng phê phán cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự này là cần thiết để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/4 gửi tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất từ Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo đó, Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, song vẫn để ngỏ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

Cửa hẹp cho hòa đàm: Iran sửa đề xuất sau cảnh báo từ ông Trump
VOV.VN - CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các nhà trung gian hòa giải tại Pakistan dự kiến sẽ nhận được một đề xuất sửa đổi từ Iran trong vài ngày tới nhằm chấm dứt xung đột sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu không chấp nhận phiên bản đề xuất trước đó.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ