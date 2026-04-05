Iran đánh giá cao Pakistan, chưa bao giờ từ chối đàm phán tại Islamabad

Chủ Nhật, 16:46, 05/04/2026
VOV.VN - Hôm qua (4/4), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan, đồng thời khẳng định Tehran chưa từng từ chối đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa giải tại Islamabad nhằm chấm dứt xung đột hiện nay.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi cho rằng các thông tin về việc Iran không sẵn sàng đối thoại là “xuyên tạc” từ truyền thông phương Tây. Ông nhấn mạnh Iran luôn sẵn sàng tham gia đàm phán, với điều kiện các cuộc thương lượng phải hướng tới một giải pháp “dứt điểm và lâu dài” cho cuộc chiến mà nước này coi là “bất hợp pháp”.

iran danh gia cao pakistan, chua bao gio tu choi dam phan tai islamabad hinh anh 1
Quốc kỳ Iran. Ảnh: Trend.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng bày tỏ sự trân trọng đối với Pakistan và người dân nước này, đồng thời chia sẻ hình ảnh người Iran vẫy cờ Pakistan như biểu tượng của tình hữu nghị song phương.

Về phía Pakistan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ishaq Dar hoan nghênh tuyên bố của người đồng cấp Iran, coi đây là sự làm rõ cần thiết trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, khi một số phương tiện truyền thông trước đó cho rằng tiến trình hòa giải do Pakistan làm trung gian đã rơi vào bế tắc, thậm chí Iran từ chối tham gia đàm phán tại Islamabad. Ông Ishaq Dar cũng nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi giữa hai nước, đồng thời gọi Bộ trưởng Ngoại giao Iran là “người anh em thân thiết”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cũng đánh giá phát biểu của Iran là lời nhắc nhở kịp thời, đồng thời cảnh báo những suy đoán thiếu cơ sở có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới các nỗ lực ngoại giao.

Giới quan sát nhận định việc Iran công khai bác bỏ các thông tin bị cho là “xuyên tạc” cho thấy Tehran muốn kiểm soát thông điệp ngoại giao, tránh những hiểu lầm có thể làm suy yếu tiến trình đàm phán. Qua đó, Iran vừa phát tín hiệu thiện chí đối thoại, vừa củng cố quan hệ với Pakistan như một đối tác quan trọng trong các sáng kiến hòa bình khu vực.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Iran Pakistan đánh giá cao vai trò Pakistan Iran không từ chối đàm phán xung đột Iran Mỹ
Toàn cảnh quốc tế trưa 5/4: Máy bay Mỹ bị bắn hạ, Iran không từ chối đàm phán
VOV.VN - Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói việc Iran bắn hạ chiến đấu cơ Mỹ chỉ là chuyện của chiến tranh thì Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran “chưa bao giờ từ chối” đàm phán tại Islamabad (Pakistan).

Mỹ cứu phi công thứ 2 của máy bay F-15E sau cuộc đấu súng dữ dội với Iran

VOV.VN - Viên phi công thứ 2 của máy bay Mỹ F-15E (bị bắn rơi trên bầu trời Iran) đã được tìm thấy và đang được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm sau một cuộc đấu súng với lực lượng địa phương.

Thông tấn Kuwait: UAV Iran tấn công trụ sở các bộ, tập đoàn và nhà máy điện

VOV.VN - Sáng 5/4, hãng thông tấn nhà nước Kuwait đưa tin, UAV Iran đã tấn công trụ sở các bộ trong chính phủ Kuwait, trụ sở tập đoàn dầu khí nước này và các nhà máy điện và khử muối, gây thiệt hại đáng kể.

