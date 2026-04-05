Iran đánh giá cao Pakistan, chưa bao giờ từ chối đàm phán tại Islamabad

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi cho rằng các thông tin về việc Iran không sẵn sàng đối thoại là “xuyên tạc” từ truyền thông phương Tây. Ông nhấn mạnh Iran luôn sẵn sàng tham gia đàm phán, với điều kiện các cuộc thương lượng phải hướng tới một giải pháp “dứt điểm và lâu dài” cho cuộc chiến mà nước này coi là “bất hợp pháp”.

Quốc kỳ Iran. Ảnh: Trend.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng bày tỏ sự trân trọng đối với Pakistan và người dân nước này, đồng thời chia sẻ hình ảnh người Iran vẫy cờ Pakistan như biểu tượng của tình hữu nghị song phương.

Về phía Pakistan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ishaq Dar hoan nghênh tuyên bố của người đồng cấp Iran, coi đây là sự làm rõ cần thiết trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, khi một số phương tiện truyền thông trước đó cho rằng tiến trình hòa giải do Pakistan làm trung gian đã rơi vào bế tắc, thậm chí Iran từ chối tham gia đàm phán tại Islamabad. Ông Ishaq Dar cũng nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi giữa hai nước, đồng thời gọi Bộ trưởng Ngoại giao Iran là “người anh em thân thiết”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cũng đánh giá phát biểu của Iran là lời nhắc nhở kịp thời, đồng thời cảnh báo những suy đoán thiếu cơ sở có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới các nỗ lực ngoại giao.

Giới quan sát nhận định việc Iran công khai bác bỏ các thông tin bị cho là “xuyên tạc” cho thấy Tehran muốn kiểm soát thông điệp ngoại giao, tránh những hiểu lầm có thể làm suy yếu tiến trình đàm phán. Qua đó, Iran vừa phát tín hiệu thiện chí đối thoại, vừa củng cố quan hệ với Pakistan như một đối tác quan trọng trong các sáng kiến hòa bình khu vực.