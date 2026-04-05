Mỹ cứu phi công thứ 2 của máy bay F-15E sau cuộc đấu súng dữ dội với Iran

Chủ Nhật, 11:25, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Viên phi công thứ 2 của máy bay Mỹ F-15E (bị bắn rơi trên bầu trời Iran) đã được tìm thấy và đang được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm sau một cuộc đấu súng với lực lượng địa phương.

Lực lượng Mỹ đã tìm thấy và sơ tán phi công phụ trách hệ thống vũ khí trên máy bay F-15E bị bắn rơi trên bầu trời Iran, hai quan chức cấp cao của Mỹ và nhiều nguồn tin đáng tin cậy trong khu vực đã xác nhận.

my cuu phi cong thu 2 cua may bay f-15e sau cuoc dau sung du doi voi iran hinh anh 1
Máy bay F-15 tham gia chiến dịch Epic Fury. Ảnh: Không quân Mỹ.

Viên phi công này đã mất tích sau khi máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn trên lãnh thổ đối phương.

Thông tin chi tiết vẫn còn hạn chế, nhưng các báo cáo cho biết lực lượng Mỹ đã tiếp cận được quân nhân này phía sau chiến tuyến đối phương ở Iran và đã giải cứu thành công anh ta.

Một quan chức chính phủ Mỹ nói rằng chiến dịch cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Họ cho biết thành viên phi hành đoàn mất tích đã được xác nhận là đã được cứu sống, nhưng vẫn chưa an toàn hoàn toàn. Họ nói thêm rằng đội cứu hộ vẫn phải rút lui thành công khỏi Iran và trở về nơi an toàn.

Quan chức chính phủ Mỹ nói rằng viên phi công nói trên đã được tìm thấy sau một “cuộc đấu súng dữ dội”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch tổng hợp
Tin liên quan

Thông tấn Kuwait: UAV Iran tấn công trụ sở các bộ, tập đoàn và nhà máy điện
VOV.VN - Sáng 5/4, hãng thông tấn nhà nước Kuwait đưa tin, UAV Iran đã tấn công trụ sở các bộ trong chính phủ Kuwait, trụ sở tập đoàn dầu khí nước này và các nhà máy điện và khử muối, gây thiệt hại đáng kể.

Kịch bản Mỹ đổ quân đánh chiếm đảo Kharg và sự đáp trả của Iran
VOV.VN - Cựu sĩ quan lục quân Mỹ, Stanislav Krapivnik, cho rằng một cuộc tiến công trên bộ của Mỹ nhằm vào đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ của Iran trong vịnh Ba Tư - sẽ khiến lực lượng Mỹ hứng chịu tổn thất nặng nề và đối mặt ác mộng về hậu cần.

Israel không tham gia đàm phán Mỹ - Iran, tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự
VOV.VN - Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc khẳng định Tel Aviv không liên quan tới các cuộc tiếp xúc được cho là sắp diễn ra giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch tấn công các mục tiêu quân sự vẫn đang được duy trì.

