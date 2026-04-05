Mỹ cứu phi công thứ 2 của máy bay F-15E sau cuộc đấu súng dữ dội với Iran

Lực lượng Mỹ đã tìm thấy và sơ tán phi công phụ trách hệ thống vũ khí trên máy bay F-15E bị bắn rơi trên bầu trời Iran, hai quan chức cấp cao của Mỹ và nhiều nguồn tin đáng tin cậy trong khu vực đã xác nhận.

Máy bay F-15 tham gia chiến dịch Epic Fury. Ảnh: Không quân Mỹ.

Viên phi công này đã mất tích sau khi máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn trên lãnh thổ đối phương.

Thông tin chi tiết vẫn còn hạn chế, nhưng các báo cáo cho biết lực lượng Mỹ đã tiếp cận được quân nhân này phía sau chiến tuyến đối phương ở Iran và đã giải cứu thành công anh ta.

Một quan chức chính phủ Mỹ nói rằng chiến dịch cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Họ cho biết thành viên phi hành đoàn mất tích đã được xác nhận là đã được cứu sống, nhưng vẫn chưa an toàn hoàn toàn. Họ nói thêm rằng đội cứu hộ vẫn phải rút lui thành công khỏi Iran và trở về nơi an toàn.

Quan chức chính phủ Mỹ nói rằng viên phi công nói trên đã được tìm thấy sau một “cuộc đấu súng dữ dội”.