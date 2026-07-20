Iran đẩy mạnh tấn công trả đũa, Mỹ thừa nhận mất thêm 1 binh sỹ

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, binh sỹ mới nhất thiệt mạng khi đang tiến hành phá hủy quả đạn do máy bay không người lái của Iran thả xuống miền Bắc Iraq hôm thứ 7 (18/7). Như vậy, chỉ trong 2 ngày 17 và 18/7, quân đội Mỹ có tới 3 quân nhân tử trận vì xung đột với Iran, gồm 2 binh sỹ tử trận tại Jordan và 1 binh sỹ thiệt mạng tại Iraq. Tính từ đầu xung đột ngày 28/2, quân đội Mỹ xác nhận có 17 quân nhân tử vong. Tuy nhiên, theo truyền thông Iran và một số nguồn tin khu vực, thương vong thực tế của lực lượng Mỹ có thể cao gấp nhiều lần con số công bố.

Về diễn biến thực địa đáng chú ý, giới chức Jordan tối qua cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ thêm 3 quả tên lửa đạn đạo của Iran. Quả đạn thứ 4 rơi vào một khu vực không có dân cư sinh sống và không gây bất kỳ thương vong hay thiệt hại đáng kể nào.

Trong khi đó, truyền thông khu vực khẳng định một quả tên lửa của Iran đã bay đến khu vực Aqaba, phía Nam Jordan, khiến hệ thống phòng không của cả Jordan và Israel cùng được kích hoạt để đánh chặn. Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo Tel Aviv sẽ toàn lực tấn công chống Tehran, nếu Iran phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel.

Ngoài Jordan, Iran hôm qua cũng được báo cáo đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trả đũa vào hai quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ là Kuwait và Bahrain. Trong đó, giới chức Kuwait cáo buộc tên lửa và máy bay không người lái Iran đã đánh trúng và phá hủy một số hạ tầng dân sự thiết yếu như hệ thống điện, năng lượng và đặc biệt là cơ sở khử mặn.

Về động thái đáng chú ý của quân đội Mỹ, truyền thông Israel tối qua cho biết, cuối tuần qua, Mỹ đã triển khai thêm 14 máy bay tiếp dầu đến Israel. Đây là một phần trong kế hoạch của Washington về triển khai tổng cộng 100 máy bay tiếp dầu đến Israel, để chuẩn bị cho kịch bản leo thang xung đột với Iran.

Trước đó, báo chí Mỹ cũng đưa tin, ngoài các máy bay tiếp dầu, quân đội Mỹ còn dự định chuyển đến Trung Đông một lượng lớn các khí tài hiện đại, trong đó có các tiêm kích tàng hình F-35 và F-16, sẵn sàng cho kịch bản đẩy mạnh tấn công quân sự chống Iran.