English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran cáo buộc Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân Darkhovin, IAEA vào cuộc điều tra

Chủ Nhật, 23:21, 19/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/7, Iran cho biết Mỹ đã nhằm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin của nước này, vốn đang trong quá trình xây dựng, trong loạt tấn công trước đó cùng ngày. IAEA cho biết sẽ vào cuộc điều tra vụ việc này.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ngày 19/7, cho biết các cuộc tấn công của Mỹ trước đó đã nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin, hiện vẫn đang được xây dựng ở tỉnh Khuzestan, Tây Nam nước này.

iran cao buoc my tan cong nha may dien hat nhan darkhovin, iaea vao cuoc dieu tra hinh anh 1
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các lối vào đường hầm tại núi Pickaxe, thuộc cơ sở hạt nhân Natanz của Iran (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web chính thức của mình, AEOI cho biết vụ tấn công xảy ra lúc 3h39 sáng giờ địa phương và gọi đây là “một hành động hung hăng và tàn bạo” vi phạm chủ quyền quốc gia của Iran và luật pháp quốc tế.

“Một cuộc tấn công vào một cơ sở hạt nhân hòa bình được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế là một sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế”, AEOI cáo buộc. Tuy nhiên, phía Iran không tiết lộ thêm chi tiết về thiệt hại tại địa điểm này sau các đòn tấn công của Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực. Đợt giao tranh mới nhất giữa Mỹ và Iran đã bước sang ngày thứ 8 liên tiếp. Trong khi Mỹ đã phát động các cuộc không kích vào Iran thì Tehran trả đũa bằng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở và căn cứ do quân đội Mỹ sử dụng ở một số quốc gia trong khu vực. Xung đột tiếp diễn bất chấp bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký kết hồi tháng 6.

Ngay khi thông tin về vụ việc được công bố, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lên tiếng khẳng định đang điều tra các báo cáo về một vụ tấn công vào địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin của Iran. Theo IAEA, công trình đang trong giai đoạn xây dựng ban đầu và không chứa vật liệu hạt nhân nào khi được kiểm tra lần cuối.

Iran chặn 2 tàu “vi phạm” tại eo biển Hormuz

Trong khi đó, cùng ngày 19/7, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã chặn hai tàu “vi phạm” đang tìm cách vượt qua eo biển Hormuz bằng một tuyến đường không an toàn.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang tin chính thức Sepah News của IRGC, lực lượng này cho biết có 4 tàu đã phớt lờ cảnh báo, tắt hệ thống định vị và cố gắng gây “rối loạn” ở eo biển và đi qua bằng tuyến đường không an toàn với sự hỗ trợ của Mỹ.

Tuyên bố cho biết 2 trong số đó “gặp tai nạn” và bị chặn lại, hai tàu còn lại đã được thuyết phục không tiếp tục hành trình.

Hải quân của IRGC cho biết Hormuz nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng này, và tuyến đường an toàn duy nhất để đi qua eo biển này là tuyến đường do Iran chỉ định.

“Không có dầu, khí đốt và phân bón hóa học nào có thể được vận chuyển qua eo biển mà không có sự phối hợp và cho phép của Iran”, tuyên bố cho biết thêm.

Trong những ngày qua, Mỹ đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào Iran, tuyên bố các cuộc tấn công này là để đáp trả việc lực lượng vũ trang Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền trong eo biển và nhằm mục đích “làm suy yếu khả năng đe dọa vận tải thương mại của Iran”.

Theo bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Quân đội Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông, trong ngày thứ 8 liên tiếp tấn công của đợt tấn công hiện tại, Mỹ đã nhắm vào các cơ sở giám sát ven biển và phòng không quân sự của Iran, năng lực hàng hải, và các địa điểm lưu trữ tên lửa và máy bay không người lái.

CENTCOM khẳng định, hơn 50.000 binh sĩ Mỹ ở Trung Đông vẫn đang “trong tình trạng cảnh giác cao độ”.

Phan Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử
Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực. Giới phân tích cho rằng việc nối lại cuộc chiến với Iran có thể là canh bạc rủi ro nhất của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử

Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực. Giới phân tích cho rằng việc nối lại cuộc chiến với Iran có thể là canh bạc rủi ro nhất của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Thời sự quốc tế sáng 19/7: Chiến hạm Mỹ khóa mục tiêu, triệt hạ 111 tên lửa Iran
Thời sự quốc tế sáng 19/7: Chiến hạm Mỹ khóa mục tiêu, triệt hạ 111 tên lửa Iran

VOV.VN - Theo báo của Times of India, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng và Đổi mới Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Vài tuần trước, 111 tên lửa đã được những người bạn đáng mến của chúng ta ở Iran phóng đi”.

Thời sự quốc tế sáng 19/7: Chiến hạm Mỹ khóa mục tiêu, triệt hạ 111 tên lửa Iran

Thời sự quốc tế sáng 19/7: Chiến hạm Mỹ khóa mục tiêu, triệt hạ 111 tên lửa Iran

VOV.VN - Theo báo của Times of India, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng và Đổi mới Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Vài tuần trước, 111 tên lửa đã được những người bạn đáng mến của chúng ta ở Iran phóng đi”.

Mỹ lại tấn công Iran, giao tranh bước sang ngày thứ 8 liên tiếp
Mỹ lại tấn công Iran, giao tranh bước sang ngày thứ 8 liên tiếp

VOV.VN - Sau nhiều giờ tương đối yên tĩnh, quân đội Mỹ sáng sớm nay (19/7) đã mở lại chiến dịch không kích vào Iran, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp giao tranh tiếp diễn.

Mỹ lại tấn công Iran, giao tranh bước sang ngày thứ 8 liên tiếp

Mỹ lại tấn công Iran, giao tranh bước sang ngày thứ 8 liên tiếp

VOV.VN - Sau nhiều giờ tương đối yên tĩnh, quân đội Mỹ sáng sớm nay (19/7) đã mở lại chiến dịch không kích vào Iran, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp giao tranh tiếp diễn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ