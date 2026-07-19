Iran cáo buộc Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân Darkhovin, IAEA vào cuộc điều tra

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ngày 19/7, cho biết các cuộc tấn công của Mỹ trước đó đã nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin, hiện vẫn đang được xây dựng ở tỉnh Khuzestan, Tây Nam nước này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các lối vào đường hầm tại núi Pickaxe, thuộc cơ sở hạt nhân Natanz của Iran (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web chính thức của mình, AEOI cho biết vụ tấn công xảy ra lúc 3h39 sáng giờ địa phương và gọi đây là “một hành động hung hăng và tàn bạo” vi phạm chủ quyền quốc gia của Iran và luật pháp quốc tế.

“Một cuộc tấn công vào một cơ sở hạt nhân hòa bình được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế là một sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế”, AEOI cáo buộc. Tuy nhiên, phía Iran không tiết lộ thêm chi tiết về thiệt hại tại địa điểm này sau các đòn tấn công của Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực. Đợt giao tranh mới nhất giữa Mỹ và Iran đã bước sang ngày thứ 8 liên tiếp. Trong khi Mỹ đã phát động các cuộc không kích vào Iran thì Tehran trả đũa bằng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở và căn cứ do quân đội Mỹ sử dụng ở một số quốc gia trong khu vực. Xung đột tiếp diễn bất chấp bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký kết hồi tháng 6.

Ngay khi thông tin về vụ việc được công bố, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lên tiếng khẳng định đang điều tra các báo cáo về một vụ tấn công vào địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin của Iran. Theo IAEA, công trình đang trong giai đoạn xây dựng ban đầu và không chứa vật liệu hạt nhân nào khi được kiểm tra lần cuối.

Iran chặn 2 tàu “vi phạm” tại eo biển Hormuz

Trong khi đó, cùng ngày 19/7, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã chặn hai tàu “vi phạm” đang tìm cách vượt qua eo biển Hormuz bằng một tuyến đường không an toàn.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang tin chính thức Sepah News của IRGC, lực lượng này cho biết có 4 tàu đã phớt lờ cảnh báo, tắt hệ thống định vị và cố gắng gây “rối loạn” ở eo biển và đi qua bằng tuyến đường không an toàn với sự hỗ trợ của Mỹ.

Tuyên bố cho biết 2 trong số đó “gặp tai nạn” và bị chặn lại, hai tàu còn lại đã được thuyết phục không tiếp tục hành trình.

Hải quân của IRGC cho biết Hormuz nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng này, và tuyến đường an toàn duy nhất để đi qua eo biển này là tuyến đường do Iran chỉ định.

“Không có dầu, khí đốt và phân bón hóa học nào có thể được vận chuyển qua eo biển mà không có sự phối hợp và cho phép của Iran”, tuyên bố cho biết thêm.

Trong những ngày qua, Mỹ đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào Iran, tuyên bố các cuộc tấn công này là để đáp trả việc lực lượng vũ trang Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền trong eo biển và nhằm mục đích “làm suy yếu khả năng đe dọa vận tải thương mại của Iran”.

Theo bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Quân đội Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông, trong ngày thứ 8 liên tiếp tấn công của đợt tấn công hiện tại, Mỹ đã nhắm vào các cơ sở giám sát ven biển và phòng không quân sự của Iran, năng lực hàng hải, và các địa điểm lưu trữ tên lửa và máy bay không người lái.

CENTCOM khẳng định, hơn 50.000 binh sĩ Mỹ ở Trung Đông vẫn đang “trong tình trạng cảnh giác cao độ”.