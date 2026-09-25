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Iran đề xuất mở lại Hormuz trong 7 ngày, nối lại đàm phán hạt nhân

Thứ Sáu, 21:45, 25/09/2026
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VOV.VN - Ngày 25/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đề xuất mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ trong vòng 7 ngày, nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump chấp nhận các điều kiện của Tehran.

Đề xuất mới được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian có phản ứng cứng rắn trước lời đe dọa “hủy diệt” của Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này. Trong khi đó, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran do Mỹ và Israel phát động đã kéo dài gần 7 tháng .

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (ngồi đầu, bên trái) tại khóa họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

“Nếu một số điều kiện được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ được mở lại trong vòng 7 ngày và các cuộc đàm phán sẽ được nối lại”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói với các phóng viên bên lề khóa họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông Araghchi cho biết các điều kiện mà Iran yêu cầu Mỹ đáp ứng “không có gì mới”, mà chỉ là những nội dung đã được nêu trong Bản ghi nhớ Islamabad mà hai bên đã ký.

Bản ghi nhớ Islamabad đề cập thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6, nhưng cuối cùng đổ vỡ vào đầu tháng 7. Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố sẽ không quay trở lại các điều khoản của thỏa thuận tháng 6.

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Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán tại New York

VOV.VN - Truyền thông khu vực hôm nay (25/9) dẫn nhiều nguồn đáng tin cậy khẳng định các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Phan Tùng/VOV.VN (Biên dịch)
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