Iran dọa mở rộng chiến tranh ra Ấn Độ Dương

Cảnh báo do ông Yahya Rahim Safavi, Cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei đưa ra trong một video được hãng thông tấn Fars trích dẫn. Ông Safavi nêu rõ chiến tranh thực tế đã lan rộng từ vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz ra tới biển Đỏ. Nếu Iran tiếp tục bị tấn công, đòn giáng trả của Tehran có thể mở rộng hơn nữa, ra tới Ấn Độ Dương hoặc xa hơn.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Đây là lần thứ 2 chỉ trong ít ngày, Iran cảnh báo sẽ mở rộng mục tiêu trả đũa, nếu bị tấn công gây hấn trở lại. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa tiến hành cuộc đối thoại gián tiếp đầu tiên sau hơn 3 tháng, kể từ sau vòng đàm phán ở Thụy Sỹ hồi tháng 6. Cuộc trao đổi mới nhất diễn ra hôm qua, giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) và do Qatar làm trung gian.

Tuy nhiên, trên thực địa, Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân siết chặt với các cảng và vùng biển của Iran, đồng thời triển khai lệnh cấm hoạt động với các hãng hàng không của Iran trên toàn thế giới. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) hôm nay thông báo, trong hơn 2 tháng áp đặt trở lại phong tỏa hải quân, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển với tổng cộng 115 tàu liên quan, tăng 5 tàu so với thông báo hôm đầu tuần. Về phía Iran, giới chức nước này xác nhận đã phải hủy nhiều chuyến bay đến một số sân bay trong khu vực, trong đó có thủ đô Baghdad của Iraq và thủ đô Muscat của Oman, do lệnh cấm của Mỹ.

Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026, lần thứ 2 chỉ trong chưa đầy 1 năm, sau cuộc xung đột lần đầu tháng 6/2025. Trong cả 2 cuộc chiến, Mỹ và Israel đều là bên khơi mào, viện lý do ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao ở Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran không phải là quốc gia tài trợ khủng bố như cáo buộc. Trong 2 thế kỷ qua, Iran chưa từng tấn công bất kỳ quốc gia nào. Ngược lại, Iran chính là nạn nhân của hành vi thù địch và khủng bố. Hàng nghìn dân thường vô tội, trong đó có 168 học sinh ở trường tiểu học Minab, đã bị sát hại bởi tấn công thù địch và khủng bố.