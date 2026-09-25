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80 quốc gia yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 05:48, 25/09/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Bahrain cho biết 80 quốc gia đã lên án Iran tấn công các nước láng giềng, đồng thời yêu cầu Tehran lập tức mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới.

Thông tin được Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif Al-Zayani công bố với báo giới hôm 24/9, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ông Al-Zayani khẳng định 80 quốc gia đã ra tuyên bố chung kêu gọi bảo vệ an ninh hàng hải tại vùng Vịnh và biển Đỏ, đồng thời hối Iran mở lại eo Hormuz – tuyến vận tải chiến lược chiếm tới 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Tuyên bố nêu rõ hành động của Iran tại eo Hormuz, tiếp tục đe dọa các quyền và tự do lưu thông của hàng hải quốc tế.

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Các tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, nhìn từ bán đảo Musandam (Oman). Ảnh: Reuters

Cũng trong tuyên bố, các nước mạnh mẽ lên án lực lượng Houthi khơi mào trở lại xung đột ở Yemen, tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia và tập kích tàu hàng trên biển Đỏ. Tuyên bố cảnh báo sự tiến bước của Houthi về phía eo biển Bab el-Mandab, sẽ chỉ làm gia tăng rủi ro đối với tàu hàng quốc tế, an ninh hàng hải và thương mại toàn cầu.

Theo đánh giá chung của giới phân tích, căng thẳng liên quan eo biển Homruz và tuyến biển Đỏ - eo biển Bab el-Mandab, là tác nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu liên tục tăng cao thời gian qua.

Bá Thi/VOV-Cairo
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