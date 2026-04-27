Iran đề xuất tách eo biển Hormuz khỏi thỏa thuận hạt nhân

Thứ Hai, 17:33, 27/04/2026
VOV.VN - Iran đang tìm cách tháo gỡ nút thắt tại eo biển Hormuz bằng một đề xuất mới gửi tới Mỹ, song cách tiếp cận này lại cho thấy khoảng cách chiến lược giữa hai bên vẫn chưa thể thu hẹp.

Theo các quan chức khu vực nắm được nội dung đàm phán, Iran đề nghị chấm dứt việc kiểm soát chặt tuyến hàng hải huyết mạch này mà không gắn với vấn đề hạt nhân – điểm mấu chốt trong các yêu cầu của Mỹ. Đổi lại, Iran muốn Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng và hoạt động hàng hải của mình.

Iran đề xuất tách eo biển Hormuz khỏi thỏa thuận hạt nhân. Ảnh: Reuters

Đề xuất được chuyển tới Mỹ thông qua Pakistan trong bối cảnh các kênh đối thoại trực tiếp giữa hai bên vẫn chưa được khôi phục. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định khả năng Washington chấp nhận phương án này là rất thấp, khi Tổng thống Donald Trump vẫn kiên quyết đặt điều kiện chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran như một phần không thể tách rời của bất kỳ thỏa thuận toàn diện nào.

Phát biểu trên Fox News, ông Trump nhấn mạnh Mỹ đang nắm “mọi quân bài”, đồng thời khẳng định nếu Iran muốn đàm phán, họ có thể chủ động liên hệ với Washington. Tuyên bố này cho thấy Nhà Trắng không có ý định nhượng bộ trước đề xuất tách riêng vấn đề Hormuz khỏi hồ sơ hạt nhân.

Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã chuyển tới Pakistan danh sách các “lằn ranh đỏ” của Tehran, trong đó bao gồm cả chương trình hạt nhân và vấn đề eo biển Hormuz. Dù vậy, phía Iran khẳng định việc trao đổi thông điệp này không đồng nghĩa với việc khởi động lại đàm phán, mà nhằm làm rõ lập trường và các giới hạn chiến lược của nước này.

Động thái ngoại giao của Tehran diễn ra song song với các hoạt động tiếp xúc khu vực. Ông Araghchi đã gặp các bên trung gian tại Pakistan và Oman, trước khi tới Nga và dự kiến hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Theo hãng thông tấn IRNA, các cuộc thảo luận tập trung vào điều kiện để có thể nối lại đối thoại Iran – Mỹ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, những tín hiệu trái chiều từ hai phía đang khiến triển vọng đàm phán trở nên mờ nhạt. Trong khi Iran tìm cách tách vấn đề kiểm soát Hormuz khỏi hồ sơ hạt nhân nhằm giảm áp lực trước mắt, Mỹ lại coi đây là một phần không thể tách rời trong mục tiêu chiến lược dài hạn.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran eo biển Hormuz
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ lên kế hoạch tấn công Iran nếu lệnh ngừng bắn đổ vỡ; Mỹ cân nhắc trừng phạt đồng minh NATO vì bất đồng liên quan chiến sự Iran; Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn...

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ lên kế hoạch tấn công Iran nếu lệnh ngừng bắn đổ vỡ; Mỹ cân nhắc trừng phạt đồng minh NATO vì bất đồng liên quan chiến sự Iran; Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn...

VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

VOV.VN - Triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran đã bất ngờ rẽ sang một hướng khác sau quyết định hủy đàm phán của Tổng thống Trump vào ngày 25/4 – động thái được giới quan sát mô tả như dấu hiệu “gió đổi chiều” trong cách tiếp cận của Washington.

VOV.VN - Triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran đã bất ngờ rẽ sang một hướng khác sau quyết định hủy đàm phán của Tổng thống Trump vào ngày 25/4 – động thái được giới quan sát mô tả như dấu hiệu “gió đổi chiều” trong cách tiếp cận của Washington.

