Nóng thế giới ngày 26/4: Mỹ lên kế hoạch tấn công Iran nếu lệnh ngừng bắn đổ vỡ

Ông Trump: Iran chuẩn bị đưa ra đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang chuẩn bị đưa ra một đề xuất gửi tới Washington, song bản thân ông hiện chưa nắm được nội dung cụ thể. “Iran đang đưa ra một đề xuất và chúng ta sẽ phải chờ xem”, ông Trump nói, đồng thời cho biết chưa có thông tin chi tiết về đề xuất này.

Khi được hỏi Mỹ đang đàm phán với ai phía Iran, ông Trump từ chối nêu cụ thể, chỉ cho biết: “Tôi không muốn nói điều đó, nhưng chúng tôi đang làm việc với những người đang nắm quyền hiện nay”.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đối thoại giữa hai bên vẫn thiếu rõ ràng về đầu mối tiếp xúc.

Eo biển Hormuz - một trong những điểm nóng trong đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ảnh minh họa: Reuters

Mỹ thúc đẩy vòng tiếp xúc mới, Iran phủ nhận đề xuất đàm phán. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp với phái đoàn Iran vào sáng 25/4, thông qua vai trò trung gian của Pakistan.

“Đây là các cuộc đàm phán trực tiếp, được phía Pakistan – đối tác và cũng là bên trung gian tích cực trong suốt quá trình hỗ trợ kết nối với đại diện Iran”, bà Leavitt nói.

Tuy nhiên, truyền thông bán chính thức của Iran đã bác bỏ thông tin về khả năng Ngoại trưởng Abbas Araghchi tham gia đàm phán với phía Mỹ tại Pakistan.

Hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin cho biết hiện “không có cuộc đàm phán nào với Mỹ nằm trong chương trình nghị sự”, đồng thời khẳng định chuyến thăm Islamabad của ông Araghchi không nhằm mục đích gặp gỡ quan chức Mỹ, mà để trao đổi với phía Pakistan về quan điểm của Iran liên quan đến việc chấm dứt xung đột. Việc phủ nhận bên phía Iran khiến triển vọng đối thoại giữa hai nước vẫn còn nhiều ẩn số.

Mỹ xây dựng kế hoạch tấn công mới nếu lệnh ngừng bắn với Iran đổ vỡ. Quân đội Mỹ đã vạch ra những kế hoạch tấn công mới, tập trung trực tiếp vào eo biển Hormuz trong trường hợp lệnh ngừng bắn với Iran thất bại.

"Trọng tâm không còn là các mục tiêu ở sâu bên trong lãnh thổ Iran như giai đoạn đầu, mà chuyển sang chiến lược 'đánh trúng điểm nghẽn hàng hải', khu vực mà Iran đã tận dụng để gây sức ép lên thị trường năng lực toàn cầu", một nguồn thạo tin cho biết.

Về cơ bản, kế hoạch mới của Lầu Năm Góc sẽ xoay quanh khái niệm "tấn công linh hoạt", cho phép quân đội Mỹ lựa chọn mục tiêu theo thời gian thực. Những mục tiêu ưu tiên bao gồm xuồng cao tốc, tàu rải thủy lôi và các phương tiện tác chiến bất đối xứng, những công cụ đã giúp Tehran kiểm soát và làm gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Cựu quan chức Mỹ: Iran “rất yếu”, Washington cần cứng rắn trong đàm phán. Phát biểu trên chương trình “Jesse Watters Primetime”, Cựu Trung tướng Keith Kellogg cho rằng Iran đang ở vị thế “rất yếu", do đó phái đoàn Mỹ cần đưa ra các điều kiện rõ ràng thay vì thương lượng theo hướng nhượng bộ.

“Tôi cho rằng chúng ta không cần đàm phán. Đây là các điều khoản. Nếu họ không chấp nhận, chúng ta sẽ có bước đi tiếp theo và đặt chính quyền của họ vào tình thế rủi ro”, ông Kellogg nói.

Theo ông Kellogg, Mỹ cần đảm bảo kiểm soát urani làm giàu của Iran, điều tiết dòng chảy dầu mỏ và duy trì hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Mỹ cân nhắc trừng phạt đồng minh NATO vì bất đồng liên quan chiến sự Iran. Iran tiếp tục trở thành tâm điểm của căng thẳng trong nội bộ NATO khi xuất hiện thông tin Lầu Năm Góc đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số đồng minh được cho là không ủng hộ đầy đủ các hoạt động quân sự của Mỹ trong xung đột liên quan Iran.

Nguồn tin cho biết các phương án chính sách này được nêu trong một bản ghi nhớ do ông Elbridge Colby, cố vấn chính sách cấp cao của Lầu Năm Góc soạn thảo. Một trong những đề xuất được nhắc tới là đình chỉ “các quốc gia gây khó khăn” khỏi một số vị trí quan trọng hoặc mang tính danh dự trong NATO. Ngoài ra, tài liệu cũng đề cập khả năng xem xét lại vị thế của Mỹ đối với một số “lãnh thổ tranh chấp lâu đời” của châu Âu, trong đó có quần đảo Falklands.

Mỹ sẽ không gia hạn giấy phép mua dầu mỏ của Iran và Nga. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 24/4 khẳng định chính phủ nước này không có kế hoạch gia hạn các lệnh miễn trừ cho phép mua dầu mỏ của Nga và Iran trôi nổi trên biển sau khi giấy phép hiện tại hết hạn vào tháng tới.

Trong các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Bessent cho biết các ngoại lệ đối với dầu mỏ Nga sẽ kết thúc vào ngày 16/5. Theo ông, lượng dầu Nga trôi nổi trên biển phần lớn đã được thị trường hấp thụ hết nên việc tiếp tục gia hạn là không cần thiết.

Trước đó, Mỹ đã ban hành giấy phép 30 ngày vào tháng 3/2026 và tiếp tục gia hạn thêm 30 ngày vào ngày 17/4 nhằm bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu, sau khi giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng do hệ lụy từ xung đột Trung Đông.

Israel tấn công Lebanon trong bối cảnh các cuộc xung đột xuyên biên giới đang diễn ra giữa Hezbollah và lực lượng Israel. Ảnh: Reuters

Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn. Các cuộc đụng độ giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang trong ngày 24/4, chỉ một ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được gia hạn thêm ba tuần.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tại các thị trấn Yater và Kafra ở miền nam Lebanon, quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Hezbollah, mà phía Israel cho rằng “đã đe dọa binh sĩ và dân thường Israel”.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các đợt không kích của Israel trên khắp miền nam nước này đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah tuyên bố đã tấn công một xe thiết giáp chở quân của Israel tại khu vực Ramyah, miền nam Lebanon. Nhóm vũ trang này cho rằng hành động trên nhằm “đáp trả” việc Israel phá hủy nhà cửa tại khu vực biên giới, đồng thời cáo buộc Tel Aviv vi phạm lệnh ngừng bắn.

Về phía Israel, Thủ tướng Israel cáo buộc Hezbollah phá hoại lệnh ngừng bắn. Bình luận này được đưa ra, khi quân đội Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại làng Deir Aames ở miền Nam Lebanon. Ngôi làng này nằm ngoài “Đường vàng”, ranh giới khu vực mà Israel đang chiếm đóng tại miền Nam Lebanon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục tấn công “mọi mối đe dọa” tại Lebanon. Theo nội dung thỏa thuận, Israel được phép thực hiện “mọi biện pháp cần thiết để tự vệ”.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn “không còn ý nghĩa” nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công trên lãnh thổ Lebanon, làm dấy lên lo ngại nguy cơ tái bùng phát xung đột quy mô lớn tại khu vực biên giới hai nước.

Thổ Nhĩ Kỳ coi Israel là mối đe dọa an ninh toàn cầu. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục lên tiếng công kích và chỉ trích mạnh mẽ Israel, coi nước này là mối đe dọa trực tiếp với không chỉ an ninh khu vực, mà với toàn cầu.

Phát biểu tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh rằng sự đe dọa có hệ thống của Israel đã vượt ra ngoài biên giới khu vực và trở thành mối đe dọa an ninh toàn cầu trực tiếp. Thực tế này đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải đưa ra một phản ứng tập thể thống nhất để đối phó.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia đã lên án và phản đối gay gắt nhất chính sách của Israel tại khu vực trong những năm qua, đặc biệt là sau khi Israel phát động cuộc chiến vào dải Gaza tháng 10/2023 khiến hàng chục nghìn người Palestine tử vong.

Mỹ tiếp tục không kích tàu tình nghi buôn bán ma túy. Quân đội Mỹ ngày 24/4 cho biết đã tiến hành thêm cuộc không kích nhằm vào tàu bị nghi buôn bán ma túy trên vùng biển Đông Thái Bình Dương, khiến 2 người thiệt mạng. Như vậy, tính đến nay, ít nhất 182 người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích các tàu mà Washington cho là buôn bán ma túy.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) thông báo lực lượng này đã thực hiện “đòn tấn công sát thương” nhằm vào một con tàu được các tổ chức mà Washington liệt vào danh sách khủng bố vận hành, hoạt động trên các tuyến buôn bán ma túy trong khu vực. Theo giới chức quân sự, riêng trong tháng 4 đã có ít nhất 7 cuộc tấn công tương tự được triển khai.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã triển khai chiến dịch không kích các tàu nghi vận chuyển ma túy tại khu vực Mỹ Latinh từ đầu tháng 9 năm ngoái, trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực. Ngoài khu vực phía Đông Thái Bình Dương, một số vụ tấn công cũng diễn ra tại vùng biển Caribe.