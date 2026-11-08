Iran dỡ giới hạn tầm bắn tên lửa, căng thẳng với Mỹ gia tăng

Những tuyên bố cứng rắn từ Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, còn eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng an ninh hàng hải. Tuy nhiên, bất chấp những động thái gia tăng sức ép, các nỗ lực trung gian hòa giải vẫn đang được duy trì, đặt ra câu hỏi liệu hai bên sẽ tiếp tục leo thang đối đầu hay tìm được lối thoát thông qua ngoại giao.

Đảo Qeshm của Iran. Ảnh: AP

Ngày 7/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo 2.000 km mà Tehran tự áp đặt trong nhiều năm qua. Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong thông điệp răn đe quân sự của Iran, giữa lúc căng thẳng với Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, khẳng định Iran có khả năng tiến hành các cuộc tấn công bất đối xứng nhằm vào những mục tiêu mà đối phương không ngờ tới.

"Ngày nay, bất cứ nơi nào chúng tôi nhận thấy có mối đe dọa nghiêm trọng từ đối phương, nơi đó có thể trở thành mục tiêu của chúng tôi. Và khi đã xác định mục tiêu, chúng tôi sẽ tiến hành tấn công bằng các biện pháp tác chiến bất đối xứng."

Không chỉ tuyên bố gỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa, phía Iran còn phát tín hiệu sẵn sàng chuẩn bị cho khả năng điều chỉnh học thuyết hạt nhân nếu ban lãnh đạo quyết định. Tuy nhiên, đến nay Tehran chưa công bố quyết định chính thức về vấn đề này, cũng như chưa xác nhận việc triển khai các loại tên lửa có tầm bắn vượt quá 2.000 km.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 xác nhận quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm vào hệ thống phòng không của Iran trên đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mục tiêu đã bị vô hiệu hóa trong thời gian ngắn.

"Chúng tôi tiến hành những cuộc tấn công nhỏ, nhưng có hiệu quả. Họ đã triển khai một hệ thống phòng không và chúng tôi vô hiệu hóa hệ thống đó chỉ trong khoảng 15 phút, thậm chí có thể là 5 phút".

Trong khi đó, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Quân đội Iran tuyên bố duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời thông báo các vụ tàu chở dầu trúng thủy lôi. Những diễn biến liên tiếp làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua khu vực.

Tuy nhiên, song song với các động thái quân sự, cánh cửa ngoại giao vẫn chưa khép lại. Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington đang đạt tiến triển trong các cuộc tiếp xúc với Tehran. Qatar cùng các quốc gia trung gian tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.

Giới quan sát cho rằng cả Mỹ và Iran đang sử dụng sức ép quân sự để củng cố vị thế đàm phán. Tuy nhiên, khi những tuyên bố răn đe ngày càng cứng rắn đi kèm các hoạt động quân sự trên thực địa, nguy cơ tính toán sai lầm cũng gia tăng. Điều này khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông tiếp tục phụ thuộc vào khả năng hai bên chuyển từ đối đầu sang những thỏa thuận ngoại giao thực chất.