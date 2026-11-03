Mỹ bất ngờ tấn công đảo Qeshm của Iran

Các quan chức Mỹ hôm 2/11 xác nhận, quân đội nước này đã tấn công đảo Qeshm của Iran.

Hình ảnh vệ tinh vào tháng 8 cho thấy đảo Qeshm sau khi xảy ra các vụ nghi tràn dầu trên biển hồi tháng 8. Ảnh: Reuters.

Theo một quan chức Mỹ, cuộc tấn công được tiến hành nhằm đáp trả việc Iran nổ súng vào một máy bay Mỹ vào tối cùng ngày.

Quan chức này nhấn mạnh đây là hành động “mang tính phòng vệ” trước cuộc tấn công từ phía Iran. Ông khẳng định sự việc không đồng nghĩa với việc Mỹ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, cũng không đánh dấu sự khởi đầu của một đợt leo thang căng thẳng mới.

Đảo Qeshm là nơi đặt một căn cứ tên lửa ngầm, một căn cứ hải quân và một nhà máy khử mặn nước biển quy mô lớn. Trước đó, Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) đưa tin người dân trên đảo Qeshm nghe thấy 5 tiếng nổ liên tiếp. Hãng tin này cũng dẫn lời một số cư dân cho biết họ nhìn thấy 2 máy bay xuất hiện trên bầu trời đảo khi các vụ nổ xảy ra.