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Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz

Thứ Hai, 07:24, 28/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ngày 27/9 đã cảnh báo các chủ tàu không sử dụng các tuyến đường “không được phép” qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đe dọa sẽ có hậu quả đối với các công ty vận tải biển không tuân thủ.

“Các báo cáo đã được gửi đến PGSA cho thấy một số bên thuê tàu đang ép buộc các tàu đi qua các tuyến đường không hợp lệ”, cơ quan đang bị Mỹ trừng phạt thông báo trên mạng xã hội X.

iran doa ap dat han che van chuyen qua eo bien hormuz hinh anh 1
Iran lại đe dọa áp đặt hạn chế với tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

“Hành động này, ngoài việc tạo ra nguy cơ thiệt hại về tài chính và nhân mạng cho tàu, chủ tàu, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, còn hạn chế nghiêm trọng việc tàu đi qua eo biển Hormuz trong tương lai”, PGSA nói thêm.

Trong một bài đăng thứ hai, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý eo biển Hormuz của cũng trích dẫn “các hành động bất hợp pháp của một số bên thuê tàu” và cảnh báo rằng trong trường hợp “vi phạm được xác nhận, các công ty này sẽ được thêm vào Danh sách Không Tương thích, và việc đi qua của tất cả các tàu liên quan qua eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với các hạn chế”.

Phan Tùng/VOV.VN
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