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Ông Trump kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong tuần này

Thứ Hai, 05:38, 28/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng Washington và Tehran tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần bắt đầu từ ngày 28/9, dù hai bên vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios ngày 27/9, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được thỏa thuận nhưng đề xuất hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu của Washington. Ông Trump nói đề xuất của Tehran có thể là điều Mỹ từng chấp nhận cách đây một năm, nhưng không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng Iran đã đánh giá quá cao vị thế của mình trong quá trình thương lượng.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump công khai bác đề xuất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở lại Eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân. Theo đề xuất, Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và tuân thủ lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Giải thích quyết định của mình, ông Trump cho rằng Iran muốn mở lại ngay Eo biển Hormuz do đang chịu sức ép kinh tế và quân sự lớn. Ông Trump đồng thời tuyên bố Mỹ đang kiểm soát tình hình tại tuyến hàng hải chiến lược này và cho rằng Iran muốn khôi phục lưu thông để có thêm nguồn thu. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định việc mở lại eo biển chỉ có thể diễn ra nếu những điều kiện của Tehran được đáp ứng.

Khi được hỏi về khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn luôn cân nhắc lựa chọn này. Tuy nhiên, ông dự kiến các nhà đàm phán Mỹ sẽ tiếp tục tiếp xúc với phía Iran trong tuần này.

Qatar và một số quốc gia trong khu vực đang thúc đẩy hoạt động trung gian nhằm thu hẹp bất đồng. Một vòng đối thoại gián tiếp mới có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 28/9, với các quan chức Qatar chuyển thông điệp giữa hai bên.

Iran muốn các cuộc thảo luận tập trung vào việc mở lại Eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Trong khi đó, Mỹ yêu cầu Tehran đưa ra thêm những nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ thông qua các bên trung gian. Ông khẳng định Iran đã chuẩn bị cho khả năng chiến sự tái diễn nhưng đồng thời vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Theo ông Araqchi, lựa chọn giữa ngoại giao và tiếp tục đối đầu hiện phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Trump.

Quang Trung/VOV-Washington
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