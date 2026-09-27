Thời sự quốc tế tối 27/9: Tổng thống Iran thừa nhận không còn tin đàm phán với Mỹ

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VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 26/9 khẳng định Đại giáo chủ Iran ủng hộ đề xuất mà nước này gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược đang bị Tehran phong tỏa.
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng hôm 24/9. Các cuộc thảo luận về thương mại, trí tuệ nhân tạo và sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa hai nước là tâm điểm của chuyến thăm cấp nhà nước được tổ chức công phu này.
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VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng các cuộc tấn công ở Biển Đen là điều khó hiểu.
VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng các cuộc tấn công ở Biển Đen là điều khó hiểu.
VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của lực lượng Hồi giáo Houthi tại Yemen những ngày qua có thể tạo ra một chiều hướng nguy hiểm mới cho cuộc chiến của Mỹ với Iran.
VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của lực lượng Hồi giáo Houthi tại Yemen những ngày qua có thể tạo ra một chiều hướng nguy hiểm mới cho cuộc chiến của Mỹ với Iran.
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không hề hối tiếc về quyết định phát động cuộc chiến với Iran và nói thêm rằng “nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ hành động y hệt như vậy”.
VOV.VN - Để đối phó với Mỹ, Iran áp dụng chiến lược đánh vào các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Không chỉ Iran trực tiếp tấn công các mục tiêu này, các đồng minh của Iran cũng làm vậy, tạo ra áp lực lớn cho Washington và Tel Aviv.
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VOV.VN - Iran hôm nay thông báo đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là tàu ngầm không người lái thứ 2 của Mỹ bị Iran tuyên bố bắt giữ ở eo biển Hormuz trong chưa đầy 3 tuần.
VOV.VN - Iran hôm nay thông báo đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là tàu ngầm không người lái thứ 2 của Mỹ bị Iran tuyên bố bắt giữ ở eo biển Hormuz trong chưa đầy 3 tuần.
VOV.VN - Một nỗ lực mới nhằm tháo gỡ bế tắc giữa Mỹ và Iran đã xuất hiện thêm trở ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong khu vực. Động thái này khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
VOV.VN - Một nỗ lực mới nhằm tháo gỡ bế tắc giữa Mỹ và Iran đã xuất hiện thêm trở ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong khu vực. Động thái này khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
VOV.VN - Ngày 25/9, EU đạt thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro từ Cơ chế Hòa bình châu Âu, trong đó 4,7 tỷ euro hoàn trả cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine.
VOV.VN - Ngày 25/9, EU đạt thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro từ Cơ chế Hòa bình châu Âu, trong đó 4,7 tỷ euro hoàn trả cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine.