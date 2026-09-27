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Thời sự quốc tế tối 27/9: Tổng thống Iran thừa nhận không còn tin đàm phán với Mỹ

Chủ Nhật, 21:18, 27/09/2026
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VOV.VN - Bản tin thời sự quốc tế tối 27/9 gồm những tin sau: Tổng thống Iran thừa nhận không còn tin vào đàm phán với Mỹ; Iran tuyên bố sao chép ngược tàu lặn không người lái của Mỹ; Saudi Arabia bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Houthi; Nhà máy lọc dầu hàng đầu Nga tê liệt vì đòn tập kích…

Xem thêm:

>> Tổng thống Trump đang cân nhắc "quyết định lớn" để chấm dứt xung đột với Iran

>> Phi công tiêm kích Mỹ bị bắn rơi tại Iran hé lộ cuộc giải cứu đầy kịch tính

PV/VOV.VN
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