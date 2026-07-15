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Iran dọa chặn toàn bộ xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông

Thứ Tư, 15:30, 15/07/2026
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VOV.VN - Iran cảnh báo chặn toàn bộ xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa Iran. Động thái này làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột quanh eo biển Hormuz và đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Rạng sáng 15/7, quân đội Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran, khiến Tehran cảnh báo sẽ chặn toàn bộ xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông nếu sức ép quân sự tiếp tục gia tăng. Nhiều ngày qua, các đòn trả đũa qua lại trên khắp Trung Đông giữa Iran và Mỹ, cùng với nỗ lực của cả hai bên nhằm kiểm soát eo biển Hormuz đang đẩy khu vực đến nguy cơ quay trở lại một cuộc chiến toàn diện.

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Ảnh minh họa: Reuters

Tại Iran, chỉ riêng đợt không kích gần đây đã khiến hơn 260 người bị thương, cho thấy cường độ ném bom đang gia tăng. Người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cho biết, hơn 30 người đã thiệt mạng trong “những ngày gần đây”, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Mỹ lần đầu áp đặt lệnh phong tỏa vào giữa tháng 4/2026, sau đó dỡ bỏ vào giữa tháng 6, một ngày sau khi ký thỏa thuận tạm thời quy định thời hạn 60 ngày để đàm phán về các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ trong bối cảnh giao tranh quanh eo biển Hormuz leo thang.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/7 đe dọa chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông để đáp trả lệnh phong tỏa của Mỹ.

“Việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt từ khu vực hoặc sẽ dành cho tất cả mọi người, hoặc sẽ không dành cho bất kỳ ai”, IRGC tuyên bố. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo việc tái áp đặt phong tỏa vào 13/6, ông cũng cho biết sẽ áp mức phí 20% đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi khôi phục lệnh phong tỏa, ông đã hủy kế hoạch thu phí này, viện dẫn đề nghị từ các đồng minh của Mỹ ở vịnh Ba Tư.

Nếu Iran thực hiện lời đe dọa chặn xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể đối mặt với cú sốc nguồn cung lớn nhất trong nhiều năm, trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch trên thế giới.

Kiều Anh/VOV.VN
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