Tổng thống Mỹ Trump úp mở về đòn tấn công vào đảo Kharg của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng ra lệnh tấn công các cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran vào một thời điểm nào đó.

Đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ của Iran. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn của Fox News, ông Trump cho biết: “Tôi đã nói, hãy tấn công mọi thứ trừ dầu mỏ. Đừng đụng đến dầu mỏ, bởi vì tôi không muốn điều đó ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới… Vì vậy, chúng tôi chưa tấn công khu vực đó. Vào một thời điểm nào đó, chúng tôi có thể, nhưng tôi nghĩ điều đó khó xảy ra, xét về việc chiếm giữ đảo đó”.

Đảo Kharg, nằm trong vịnh Ba Tư, là nơi đặt cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran.

Tổng thống Mỹ Trump đã từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi về việc liệu ông có kế hoạch điều quân đội Mỹ chiếm đảo Kharg của Iran hay không.

“Tôi không thể nói điều đó với bạn vì nếu tôi nói ra, đó sẽ là điều ngu ngốc”, ông Trump phát biểu khi được hỏi liệu ông vẫn có ý định chiếm đảo Kharg hay không.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng “đôi khi bạn cần một chiến dịch trên bộ...”. Nhà lãnh đạo Mỹ nói tiếp mà không cung cấp thêm chi tiết: “Nhưng chúng ta có những người khác sẽ thực hiện chiến dịch trên bộ cho chúng ta”.