Thời sự quốc tế trưa 15/7: Mỹ tấn công Iran đêm thứ 4 liên tiếp

VOV.VN - Theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin đã gửi cảnh báo cứng rắn tới Ukraine trong bài phát biểu tại diễn đàn "Tất cả vì chiến thắng!" do Mặt trận Nhân dân toàn Nga tổ chức.
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VOV.VN - Ông Trump nói rằng Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran “vào một thời điểm nào đó”. Ông cũng bắn tín hiệu về khả năng có lực lượng nước ngoài khác tham gia chiến dịch trên bộ tại đây.
VOV.VN - Ông Trump nói rằng Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran “vào một thời điểm nào đó”. Ông cũng bắn tín hiệu về khả năng có lực lượng nước ngoài khác tham gia chiến dịch trên bộ tại đây.
VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang lên mức chưa từng có, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào khu tổ hợp hạt nhân được gọi là "Núi Pickaxe", đồng thời tuyên bố Washington có thể sớm tiến hành tấn công và phá hủy cơ sở này.
VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang lên mức chưa từng có, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào khu tổ hợp hạt nhân được gọi là "Núi Pickaxe", đồng thời tuyên bố Washington có thể sớm tiến hành tấn công và phá hủy cơ sở này.
VOV.VN - Sau khi mất hàng chục UAV MQ-9 Reaper trong xung đột với Iran, Mỹ khởi động chương trình phát triển UAV tấn công giá rẻ, có thể sản xuất hàng loạt nhằm duy trì năng lực tác chiến trong các cuộc chiến cường độ cao.
VOV.VN - Sau khi mất hàng chục UAV MQ-9 Reaper trong xung đột với Iran, Mỹ khởi động chương trình phát triển UAV tấn công giá rẻ, có thể sản xuất hàng loạt nhằm duy trì năng lực tác chiến trong các cuộc chiến cường độ cao.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ gia tăng các đợt tấn công nhằm vào Iran trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo các nhà máy điện và các cây cầu sẽ trở thành mục tiêu nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ gia tăng các đợt tấn công nhằm vào Iran trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo các nhà máy điện và các cây cầu sẽ trở thành mục tiêu nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.
VOV.VN - Việc Mỹ nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được cho là đặt Washington trước rủi ro lớn hơn so với giai đoạn đầu xung đột, khi kho dự trữ tên lửa và đạn dược chủ lực đã bị tiêu hao đáng kể. Trong khi đó, năng lực sản xuất và bổ sung vũ khí vẫn chưa theo kịp tốc độ sử dụng trên chiến trường.
VOV.VN - Việc Mỹ nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được cho là đặt Washington trước rủi ro lớn hơn so với giai đoạn đầu xung đột, khi kho dự trữ tên lửa và đạn dược chủ lực đã bị tiêu hao đáng kể. Trong khi đó, năng lực sản xuất và bổ sung vũ khí vẫn chưa theo kịp tốc độ sử dụng trên chiến trường.