Thời sự quốc tế trưa 15/7: Mỹ tấn công Iran đêm thứ 4 liên tiếp

Đánh Iran lần nữa, Mỹ trả giá bằng kho tên lửa?

VOV.VN - Việc Mỹ nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được cho là đặt Washington trước rủi ro lớn hơn so với giai đoạn đầu xung đột, khi kho dự trữ tên lửa và đạn dược chủ lực đã bị tiêu hao đáng kể. Trong khi đó, năng lực sản xuất và bổ sung vũ khí vẫn chưa theo kịp tốc độ sử dụng trên chiến trường.