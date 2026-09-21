Iran dọa mở rộng mục tiêu trả đũa Mỹ

Người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi khẳng định Tehran sẽ sử dụng các loại vũ khí mới, đồng thời mở rộng mục tiêu tập kích đáp trả nếu Mỹ phát động cuộc tấn công mới chống Iran. Theo đó, trong trường hợp hành vi gây hấn tái diễn, Iran sẽ thay đổi cả vũ khí tiến công cũng như học thuyết chiến tranh để đối phó. Tehran luôn đề cao cảnh giác và đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ thay đổi học thuyết chiến tranh và mở rộng mục tiêu tấn công trả đũa Mỹ (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra trong bối cảnh các nguồn tin Mỹ sáng 21/9 cho biết Tổng thống Donald Trump vừa hủy bỏ vào phút chót kế hoạch tập kích mới được mô tả là thảm khốc chống Iran. Trước đó, ông Trump hồi cuối tuần cảnh báo những biến động lớn sẽ xảy ra tại Trung Đông, nếu Iran không thay đổi cách hành xử.

Liên quan nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran, truyền thông Pakistan và khu vực sáng nay cho biết Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi hôm nay đến Tehran và dự kiến có các cuộc trao đổi quan trọng với các quan chức hàng đầu chính quyền Iran. Trọng tâm thảo luận được cho là tập trung vào nỗ lực khôi phục các cuộc hòa đàm Mỹ - Iran bị đình trệ từ nhiều tuần trước. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của ông Naqvi tại Tehran, chưa được công bố.

Pakistan là nhà trung gian hòa giải hàng đầu cho cuộc xung đột Mỹ - Iran bùng phát từ cuối tháng 2/2026. Pakistan đóng vai trò then chốt giúp hai bên đạt được ngừng bắn hồi tháng 4 và sau đó là thỏa thuận sơ bộ, còn gọi Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh hồi tháng 6. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận này hôm 8/7, viện lý do Iran không tuân thủ cam kết.

Cùng với Pakistan, một số quốc gia khu vực khác như Qatar, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ… cũng tham gia các nỗ lực thúc đẩy hòa đàm Mỹ - Iran ở các cấp độ và góc độ khác nhau. Một số nguồn tin khu vực sáng nay cho biết, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có thể đến Doha, Qatar, trong ngày hôm nay, trước khi bay đến New York, Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn chính thức xác nhận.