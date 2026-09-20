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Iran cảnh báo Mỹ và các đồng minh về nguy cơ leo thang mới

Chủ Nhật, 23:12, 20/09/2026
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VOV.VN - Ngày 20/9, Iran cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào sẽ kích hoạt hành động trả đũa của Tehran nhằm vào các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh.

Trong thông báo, Bộ chỉ huy Trung ương quân đội Iran cho biết họ có thông tin về việc một động thái như vậy đang được chuẩn bị, làm gia tăng lo ngại trong một khu vực vốn đã căng thẳng sau các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào Saudi Arabia.

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Iran đưa ra lời cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ và các đồng minh có ý định leo thang xung đột một lần nữa. Ảnh: Reuters

Trong trường hợp buộc phải đáp trả, Iran khẳng định các đồng minh khu vực của Washington sẽ được coi là các bên tham gia vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, Iran không nói rõ về thông tin mà họ cho là có được về một cuộc tấn công sắp tới của Mỹ.

Trước đó, ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo an ninh, cho biết có khả năng leo thang quân sự không lường trước được ở Trung Đông và người Mỹ nên cảnh giác hơn và lưu ý về khả năng hủy chuyến bay và đóng cửa không phận.

Gần 7 tháng kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Iran bắt đầu, cả hai bên đều chưa cho thấy sự sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ lớn cần thiết để chấm dứt giao tranh. Trong bối cảnh cuộc xung đột tiếp tục lan sang các quốc gia khác tại khu vực Vùng Vịnh, thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục ở trong tình trạng căng thẳng.

Cũng trong ngày 20/9, Iran nhắc lại rằng sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi các điều khoản của thỏa thuận tháng 6 được đáp ứng. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết Iran sẽ phải tiếp tục chiến đấu cũng như đàm phán để “đẩy lùi kẻ thù và củng cố những thành quả đạt được thông qua ngoại giao”.

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Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo truyền thông Iran, Chủ tịch Quốc hội nước này hôm 20/9 tuyên bố, eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa, cho đến khi Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết đã đưa ra theo thỏa thuận hồi tháng 6 và đáp ứng các điều kiện của Iran.

Phan Tùng/VOV.VN
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