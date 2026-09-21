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Tổng thống Iran đến Mỹ: Washington sẵn sàng đối thoại với Tehran

Thứ Hai, 16:51, 21/09/2026
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VOV.VN - Chính quyền Iran thông báo Tổng thống nước này sẽ đến Mỹ vào ngày 22/9 để dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Thông tin được công bố trong bối cảnh Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc tuyên bố Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Tehran để chấm dứt chiến tranh.

Thông báo về chuyến đi của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đến New York, Mỹ, vào ngày 22/9, được Tổng Giám đốc Văn phòng quan hệ công chúng Phủ Tổng thống Iran, ông Habibollah Abbasi công bố sáng 21/9. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, đặc biệt là khả năng Tổng thống Iran có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như các nhà lãnh đạo thế giới khác không được đề cập.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Tổng thống Iran đến Mỹ trong bối cảnh hiện nay là rất đáng chú ý. Bởi cũng trong sáng 21/9, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz khẳng định cánh cửa đàm phán vẫn mở với Iran. Phát biểu tại một sự kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Mike Waltz nhấn mạnh Iran hoàn toàn có thể trả lại bàn thương thảo để cùng Mỹ thúc đẩy thỏa thuận kết thúc chiến tranh.

Cùng lúc, tờ Thời báo New York cho biết Tổng thống Trump hôm qua đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tấn công mới chống Iran vào phút chót. Trước đó, ông Trump cảnh báo những biến động lớn sẽ xảy ra tại Trung Đông, nếu Tehran không thay đổi cách hành xử. Quân đội Iran xem đây là tín hiệu cho thấy Mỹ chuẩn bị khai chiến trở lại, cảnh báo sẽ giáng trả không giới hạn, nếu đối phương phạm sai lầm.

Về tình hình thực địa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một máy bay không người lái hiện đại MQ-1 của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. IRGC khẳng định vũ khí bắn hạ chiếc UAV là hệ thống phòng không tiên tiến do Iran tự nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, bối cảnh bắn hạ chiếc máy bay, không được nhắc đến. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Về tình lưu thông của tàu thuyền eo biển Hormuz, dữ liệu phân tích hàng hải vừa công bố cho biết, trong 2 ngày cuối tuần qua, chỉ có 12 tàu hàng các loại đi qua vùng biển chiến lược này, giảm mạnh so với mức 35 tàu của cuối tuần trước nữa. Nguyên nhân là do căng thẳng thực địa tiếp tục gia tăng, bao gồm loạt cuộc tấn công liên tiếp của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhắm vào các tàu hàng không tuân thủ hướng dẫn khi lưu thông tại eo biển Hormuz.

Bá Thi/VOV-Cairo
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