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Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 19:28, 20/09/2026
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VOV.VN - Theo truyền thông Iran, Chủ tịch Quốc hội nước này hôm 20/9 tuyên bố, eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa, cho đến khi Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết đã đưa ra theo thỏa thuận hồi tháng 6 và đáp ứng các điều kiện của Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Qalibaf cho biết, Iran đã “truyền đạt rõ ràng các điều kiện của nước này cho phía đối lập thông qua các trung gian”, khẳng định “cho đến khi những điều kiện này được đáp ứng, các quyền hợp pháp của người dân Iran được công nhận và Mỹ thực hiện các cam kết, sẽ không có cơ hội quay trở lại trạng thái đàm phán trước đây hoặc mở lại eo biển Hormuz”.

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Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

Ông Ghalibaf cũng mô tả Iran phải vừa chiến đấu vừa đàm phán, Iran sẽ sử dụng lực lượng quân sự để đẩy lùi kẻ thù và ngoại giao để củng cố những thành quả trên chiến trường khi thời cơ chín muồi.

Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận vào tháng 6/2026, theo đó sẽ ngừng các hoạt động quân sự và dàn xếp để mở lại eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải.

Thỏa thuận sau đó đã đổ vỡ do những bất đồng giữa hai bên về các vấn đề hàng hải và an ninh trên tuyến đường thủy chiến lược này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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