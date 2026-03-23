Iran dọa rải thủy lôi "toàn bộ Vịnh Ba Tư" nếu bị tấn công trên bộ

Hội đồng Quốc phòng Iran ngày 23/3 cảnh báo sẽ rải thủy lôi trên “toàn bộ Vịnh Ba Tư” nếu xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào các khu vực ven biển hoặc đảo của nước này.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng tại Tehran về khả năng lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ được triển khai tới khu vực, trong khi Israel cũng để ngỏ khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ.

Một con tàu neo đậu tại Muscat, Oman, trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ đóng eo biển Hormuz giữa lúc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang, ngày 9/3/2026. Ảnh: Reuters

“Bất kỳ nỗ lực nào của đối phương nhằm tấn công các vùng ven biển hoặc đảo của Iran sẽ, theo thông lệ quân sự, dẫn đến việc rải thủy lôi trên tất cả các tuyến tiếp cận tại Vịnh Ba Tư và dọc bờ biển”, Hội đồng Quốc phòng Iran nêu rõ.

Theo cơ quan này, việc rải thủy lôi sẽ khiến toàn bộ các tuyến hàng hải và liên lạc trong khu vực bị phong tỏa trên thực tế. “Trách nhiệm cho kịch bản này sẽ thuộc về bên đưa ra đe dọa”, tuyên bố nhấn mạnh.

Hội đồng Quốc phòng Iran cũng khẳng định, các quốc gia không tham chiến chỉ có thể đi qua Eo biển Hormuz nếu phối hợp với Iran.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách mở lại tuyến vận chuyển năng lượng qua Eo biển Hormuz - cửa ngõ chiến lược của Vịnh Ba Tư. Theo các nguồn tin, lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ có thể được triển khai nhằm kiểm soát các đảo hoặc khu vực lãnh thổ của Iran để hỗ trợ nhiệm vụ này.

Trước đó, quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz và tấn công hạ tầng trong khu vực nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa ném bom các nhà máy điện của nước này trong trường hợp tuyến đường huyết mạch không được mở lại.