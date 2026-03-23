中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran dọa rải thủy lôi "toàn bộ Vịnh Ba Tư" nếu bị tấn công trên bộ

Thứ Hai, 16:29, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran cảnh báo sẽ rải thủy lôi trên “toàn bộ Vịnh Ba Tư” nếu xảy ra một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào nước này và trách nhiệm cho kịch bản như vậy sẽ “thuộc về bên đưa ra đe dọa”.

Hội đồng Quốc phòng Iran ngày 23/3 cảnh báo sẽ rải thủy lôi trên “toàn bộ Vịnh Ba Tư” nếu xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào các khu vực ven biển hoặc đảo của nước này.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng tại Tehran về khả năng lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ được triển khai tới khu vực, trong khi Israel cũng để ngỏ khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ.

iran doa rai thuy loi toan bo vinh ba tu neu bi tan cong tren bo hinh anh 1
Một con tàu neo đậu tại Muscat, Oman, trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ đóng eo biển Hormuz giữa lúc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang, ngày 9/3/2026. Ảnh: Reuters

“Bất kỳ nỗ lực nào của đối phương nhằm tấn công các vùng ven biển hoặc đảo của Iran sẽ, theo thông lệ quân sự, dẫn đến việc rải thủy lôi trên tất cả các tuyến tiếp cận tại Vịnh Ba Tư và dọc bờ biển”, Hội đồng Quốc phòng Iran nêu rõ.

Theo cơ quan này, việc rải thủy lôi sẽ khiến toàn bộ các tuyến hàng hải và liên lạc trong khu vực bị phong tỏa trên thực tế. “Trách nhiệm cho kịch bản này sẽ thuộc về bên đưa ra đe dọa”, tuyên bố nhấn mạnh.

Hội đồng Quốc phòng Iran cũng khẳng định, các quốc gia không tham chiến chỉ có thể đi qua Eo biển Hormuz nếu phối hợp với Iran.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách mở lại tuyến vận chuyển năng lượng qua Eo biển Hormuz - cửa ngõ chiến lược của Vịnh Ba Tư. Theo các nguồn tin, lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ có thể được triển khai nhằm kiểm soát các đảo hoặc khu vực lãnh thổ của Iran để hỗ trợ nhiệm vụ này.

Trước đó, quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz và tấn công hạ tầng trong khu vực nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa ném bom các nhà máy điện của nước này trong trường hợp tuyến đường huyết mạch không được mở lại.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: eo biển Hormuz Iran Vịnh Ba Tư Mỹ Trung Đông xung đột Mỹ Iran an ninh năng lượng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran yêu cầu Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại cho các cơ sở hạt nhân
Iran yêu cầu Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại cho các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran là “hành động gây hấn”, đồng thời yêu cầu hai quốc gia này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra.

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran là “hành động gây hấn”, đồng thời yêu cầu hai quốc gia này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra.

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Lầu Năm Góc chuẩn bị các kịch bản triển khai quân tới Iran

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết ông không loại trừ khả năng Lầu Năm Góc đang xây dựng các phương án triển khai lực lượng tới Iran để Tổng thống Donald Trump có những lựa chọn phù hợp nhất.

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết ông không loại trừ khả năng Lầu Năm Góc đang xây dựng các phương án triển khai lực lượng tới Iran để Tổng thống Donald Trump có những lựa chọn phù hợp nhất.

Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm

VOV.VN - Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm như một điều kiện để hướng tới hòa bình.

VOV.VN - Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm như một điều kiện để hướng tới hòa bình.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ