Iran dọa tấn công nơi ở của các quan chức Mỹ và Israel trong khu vực

Ông Ebrahim Zolfaghari, Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya - cơ quan chỉ huy tác chiến cấp cao nhất điều phối các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố quân đội nước này sẽ nhắm vào nhà riêng của các “chỉ huy và quan chức chính trị” Mỹ cũng như Israel trong khu vực. Ông cho biết nhà riêng của các nhân vật quân sự và chính trị Mỹ và Israel hiện được coi là mục tiêu hợp pháp.

Theo ông, đây là một “biện pháp trả đũa” sau khi cáo buộc Mỹ và Israel “tấn công các khu dân cư của Iran tại nhiều thành phố”. Trong cuộc xung đột, nhiều chỉ huy quân sự và quan chức Iran đã thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người được cho là đã thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên của chiến sự - ngày 28/2.

Tuyên bố trên cho thấy xung đột đang mở rộng ra ngoài các mục tiêu quân sự truyền thống, làm gia tăng nguy cơ đối với dân thường cũng như sự bất ổn sâu rộng hơn trong khu vực.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 29/3 cảnh báo, nếu Mỹ đưa bộ binh tiến đánh Iran, hậu quả nhận về sẽ là các binh sỹ bị "thiếu cháy" và đồng minh bị trừng phạt. Ông Qalibaf khẳng định Mỹ vẫn đang âm thầm chuẩn bị tấn công bộ binh vào Iran, dù đang công khai thúc đẩy nỗ lực ngoại giao kết thúc chiến tranh.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) hôm 28/3 thông báo tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cùng 3.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, đã được triển khai đến Trung Đông trước đó một ngày. Tuy nhiên, thông báo không đề cập bất kỳ kế hoạch tác chiến cụ thể nào đối với lực lượng vừa triển khai tăng cường.