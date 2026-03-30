Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

Hai quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tuần trước nói rằng giới chức Mỹ đang nỗ lực sắp xếp một cuộc họp tại Pakistan để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh với Iran.

Họp ngoại trưởng 4 nước Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm leo thang xung đột Trung Đông. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

“Pakistan sẽ vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới, nhằm đạt được một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột đang diễn ra”, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho hay trong một tuyên bố khi kết thúc vòng tham vấn thứ hai giữa 4 nước tại Islamabad hôm 29/3.

Ông Dar cũng cho biết ông đã thông báo cho các bộ trưởng đến thăm về triển vọng của các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, đồng thời cho biết thêm rằng các ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng đã bày tỏ “sự ủng hộ hoàn toàn” đối với sáng kiến ​​này.

Ông nói cả Iran và Mỹ “đều đã bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng hoàn toàn vào những nỗ lực của chúng tôi” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Ông Dar cũng cho biết ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres và họ bày tỏ ủng hộ sáng kiến ​​của Pakistan.