Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

Thứ Hai, 07:07, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Pakistan cho biết họ sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau cuộc họp 4 nước tại Islamabad với sự tham gia của ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tập trung vào giảm leo thang và chấm dứt chiến tranh Trung Đông.

Hai quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tuần trước nói rằng giới chức Mỹ đang nỗ lực sắp xếp một cuộc họp tại Pakistan để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh với Iran.

Họp ngoại trưởng 4 nước Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm leo thang xung đột Trung Đông. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

“Pakistan sẽ vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới, nhằm đạt được một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột đang diễn ra”, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho hay trong một tuyên bố khi kết thúc vòng tham vấn thứ hai giữa 4 nước tại Islamabad hôm 29/3.

Ông Dar cũng cho biết ông đã thông báo cho các bộ trưởng đến thăm về triển vọng của các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, đồng thời cho biết thêm rằng các ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng đã bày tỏ “sự ủng hộ hoàn toàn” đối với sáng kiến ​​này.

Ông nói cả Iran và Mỹ “đều đã bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng hoàn toàn vào những nỗ lực của chúng tôi” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Ông Dar cũng cho biết ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres và họ bày tỏ ủng hộ sáng kiến ​​của Pakistan.

Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau dữ dội

VOV.VN - Ngày 29/3 ngày thứ 30 của xung đột, cả Israel và Iran cùng mở thêm các cuộc tấn công dữ dội về phía đối phương. Trong đó, không quân Israel đã dội bom và gây mất điện trên diện rộng tại thủ đô Tehran của Iran. Ở chiều ngược lại, tên lửa Iran đánh trúng khu công nghiệp chiến lược của Israel và gây cháy lớn.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tin liên quan

Lãnh đạo Pakistan và Iran điện đàm cấp cao

VOV.VN - Ngày 28/3, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ nhằm phối hợp các nỗ lực ngoại giao, thúc đẩy giảm leo thang và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Trung Đông.

VOV.VN - Ngày 28/3, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ nhằm phối hợp các nỗ lực ngoại giao, thúc đẩy giảm leo thang và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Trung Đông.

Mỹ tuyên bố đạt phần lớn mục tiêu, chiến dịch Iran chỉ còn “giai đoạn cuối”

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Washington đã đạt được phần lớn mục tiêu quân sự trong cuộc xung đột với Iran. Ông đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tiếp tục chiến dịch “trong một thời gian ngắn nữa” nhằm bảo đảm chính quyền Tehran bị suy yếu đáng kể.

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Washington đã đạt được phần lớn mục tiêu quân sự trong cuộc xung đột với Iran. Ông đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tiếp tục chiến dịch “trong một thời gian ngắn nữa” nhằm bảo đảm chính quyền Tehran bị suy yếu đáng kể.

