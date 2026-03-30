Iran gọi kế hoạch 15 điểm là "mong muốn của Mỹ"

Nhà lãnh đạo Quốc hội Iran Ghalibaf nói rằng lực lượng Iran đang “chờ đợi sự xuất hiện của quân đội Mỹ trên mặt đất để phóng hỏa thiêu đốt họ và trừng phạt các đối tác khu vực của họ mãi mãi”.

Binh sĩ Iran. Ảnh: Tehran Times.

Ông Ghalibaf nói thêm: “Chúng tôi vẫn đang bắn phá. Tên lửa của chúng tôi đã được đặt đúng vị trí. Quyết tâm và niềm tin của chúng tôi đã tăng lên”..

Theo CNN, Chủ tịch Quốc hội Iran cũng mô tả kế hoạch 15 điểm của Mỹ, được Pakistan chuyển cho Iran tuần trước, là "mong muốn của họ" và nói rằng chính quyền Tổng thống Trump đang cố gắng thực hiện thông qua kế hoạch này những gì họ mà họ đã không đạt được bằng vũ lực.

"Chừng nào người Mỹ còn tìm cách khiến Iran đầu hàng, phản ứng của chúng tôi rất rõ ràng: Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục", ông Ghalibaf tuyên bố.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các chi nhánh của các cơ sở giáo dục Israel và Mỹ trong khu vực, gọi chúng là "mục tiêu hợp pháp" nếu Mỹ không lên án việc ném bom các trường đại học Iran.

"Nếu chính phủ Mỹ muốn các trường đại học của mình trong khu vực được bảo toàn, họ nên lên án việc ném bom các trường đại học (Iran) trước 12 giờ trưa ngày 30/3, bằng một tuyên bố chính thức”, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran cho biết trong một tuyên bố, theo truyền thông nhà nước Iran.

Lực lượng này kêu gọi sơ tán các cơ sở giáo dục của Mỹ và Israel và yêu cầu sinh viên và nhân viên ở cách xa ít nhất một kilomet.

Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng yêu cầu Mỹ ngăn chặn Israel tấn công các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của Iran, những nơi đã bị tấn công trong những ngày gần đây. Quân đội Israel đã thừa nhận việc tấn công các trường đại học Iran mà phía Israel tuyên bố là có liên quan đến việc phát triển vũ khí.