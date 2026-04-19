中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và nổ súng vào tàu thuyền qua đây

Chủ Nhật, 06:46, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz lại leo thang vào hôm 18/4 khi Iran đảo ngược quyết định mở lại tuyến đường thủy quan trọng này và nổ súng vào các tàu thuyền cố gắng đi qua đây, để trả đũa việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi lệnh phong tỏa của Mỹ được dỡ bỏ, hải quân Vệ binh Cách mạng Iran cho biết tối 18/4. Lực lượng này cảnh báo rằng “không tàu thuyền nào được phép di chuyển khỏi nơi neo đậu của mình ở vịnh Ba Tư và biển Oman, và việc tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là hợp tác với kẻ thù” và sẽ bị nhắm mục tiêu.

Một tàu dân sự trúng hỏa lực ở eo biển Hormuz trước đây. Ảnh: Hải quân Thái Lan.

Các cuộc tấn công mới vào eo biển, nơi thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu khí thế giới, đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và đẩy các nước vào cuộc xung đột mới khi chiến tranh bước sang tuần thứ tám.

Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 22/4. Iran cho biết họ đã nhận được các đề xuất mới từ Mỹ, và các nhà trung gian hòa giải Pakistan đang nỗ lực sắp xếp một vòng đàm phán trực tiếp khác.

Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran trước đó cho biết “quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã được khôi phục về trạng thái trước đây… dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang”.

Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Anh (UK Maritime Trade Operations) cho biết, các tàu chiến của Vệ binh cách mạng Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu và một vật thể lạ đã bắn trúng một tàu container, làm hư hại một số container trên tàu. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, họ đã triệu tập đại sứ Iran về “sự cố nghiêm trọng” nổ súng vào hai tàu buôn treo cờ Ấn Độ, đặc biệt là sau khi Iran trước đó đã cho phép một số tàu hướng đến Ấn Độ đi qua.

Đối với Iran, việc đóng cửa eo biển - được áp đặt sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh vào ngày 28/2 trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran - có lẽ là vũ khí mạnh nhất của nước này, đe dọa nền kinh tế thế giới và gây ra những tổn thất chính trị cho Tổng thống Donald Trump. Đối với Mỹ, việc phong tỏa tiếp tục gây áp lực và có thể bóp nghẹt nền kinh tế vốn đã suy yếu của Iran.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã đưa ra những tuyên bố thách thức vào hôm 18/4, nói rằng hải quân sẵn sàng “giáng những thất bại cay đắng cho kẻ thù của mình”. Ông chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí này sau cái chết của cha ông trong đợt không kích đầu tiên của Israel.

Iran dọa tấn công tất cả các tàu đến gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Đến đêm qua (18/4), Mỹ và Iran vẫn chưa thể thống nhất được lịch trình cho vòng đàm phán tiếp theo. Trong đó, tại thực địa tại eo biển Hormuz đang nóng lên từng giờ kể từ sau tuyên bố của Iran về siết lại kiểm soát vùng biển này, đồng thời cảnh báo sẵn sàng khai hỏa vào mọi con tàu có ý định tiến vào đây.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch  
Nguồn: AP
Tag: Iran đóng cửa Hormuz đóng cửa hoàn toàn xung đột Iran Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại sứ Iran bị triệu tập sau khi hai tàu mang cờ Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz

VOV.VN - Hôm nay (18/4), hai tàu mang cờ Ấn Độ chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô đã bị tấn công khi đang cố gắng vượt qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngay lập tức triệu tập Đại sứ Iran tại New Delhi lên để phản đối và làm rõ vụ việc.

Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ đang mở cửa và “dọn dẹp” eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng quân đội Iran đã bị tiêu diệt và Mỹ đang bắt đầu mở cửa eo biển Hormuz, điểm nghẽn đường thủy mà Iran sử dụng để hạn chế vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí của thế giới.

Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/4  tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại - dù có sự hợp tác của Iran hay không - và các nhà đàm phán Mỹ hiện đang trên đường đến Pakistan chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ