Iran đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và nổ súng vào tàu thuyền qua đây

Eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi lệnh phong tỏa của Mỹ được dỡ bỏ, hải quân Vệ binh Cách mạng Iran cho biết tối 18/4. Lực lượng này cảnh báo rằng “không tàu thuyền nào được phép di chuyển khỏi nơi neo đậu của mình ở vịnh Ba Tư và biển Oman, và việc tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là hợp tác với kẻ thù” và sẽ bị nhắm mục tiêu.

Một tàu dân sự trúng hỏa lực ở eo biển Hormuz trước đây. Ảnh: Hải quân Thái Lan.

Các cuộc tấn công mới vào eo biển, nơi thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu khí thế giới, đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và đẩy các nước vào cuộc xung đột mới khi chiến tranh bước sang tuần thứ tám.

Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 22/4. Iran cho biết họ đã nhận được các đề xuất mới từ Mỹ, và các nhà trung gian hòa giải Pakistan đang nỗ lực sắp xếp một vòng đàm phán trực tiếp khác.

Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran trước đó cho biết “quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã được khôi phục về trạng thái trước đây… dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang”.

Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Anh (UK Maritime Trade Operations) cho biết, các tàu chiến của Vệ binh cách mạng Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu và một vật thể lạ đã bắn trúng một tàu container, làm hư hại một số container trên tàu. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, họ đã triệu tập đại sứ Iran về “sự cố nghiêm trọng” nổ súng vào hai tàu buôn treo cờ Ấn Độ, đặc biệt là sau khi Iran trước đó đã cho phép một số tàu hướng đến Ấn Độ đi qua.

Đối với Iran, việc đóng cửa eo biển - được áp đặt sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh vào ngày 28/2 trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran - có lẽ là vũ khí mạnh nhất của nước này, đe dọa nền kinh tế thế giới và gây ra những tổn thất chính trị cho Tổng thống Donald Trump. Đối với Mỹ, việc phong tỏa tiếp tục gây áp lực và có thể bóp nghẹt nền kinh tế vốn đã suy yếu của Iran.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã đưa ra những tuyên bố thách thức vào hôm 18/4, nói rằng hải quân sẵn sàng “giáng những thất bại cay đắng cho kẻ thù của mình”. Ông chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí này sau cái chết của cha ông trong đợt không kích đầu tiên của Israel.