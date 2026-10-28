Iran gọi dự thảo hòa giải mới của Qatar là “ý tưởng không thể chấp nhận"

Trước đó, một dự thảo đề xuất hòa bình mới cho cuộc xung đột kéo dài 8 tháng qua giữa Mỹ, Israel và Iran đã được gửi cho Tehran hôm 25/10. Iran cho biết đang xem xét văn bản này, dự kiến ​​sẽ có phản hồi vào cuối tuần.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tham dự cuộc đàm phán 4 bên tại Thụy Sĩ hồi tháng 6 với sự trung gian của Pakistan và Qatar. (Ảnh: IRNA)

Qatar, cùng với Pakistan, đã dẫn đầu các nỗ lực hòa giải để chấm dứt cuộc chiến, vốn đã làm gián đoạn vận chuyển hàng hóa và nguồn cung dầu toàn cầu và gần đây đã lan sang hai quốc gia láng giềng Vùng Vịnh là Saudi Arabia và Yemen.

Hãng tin Reuters đưa tin, đề xuất do Qatar trình bày đặt ra một khung thời gian 7 ngày để giải quyết cả những lo ngại của Tehran và Washington, vạch ra các bước xây dựng lòng tin hàng ngày mà mỗi bên phải thực hiện. Khung thời gian này có thể bắt đầu vào đầu tuần tới và một số quốc gia sẽ đóng vai trò là người bảo đảm cho thỏa thuận.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, một quan chức cấp cao của Iran tham gia vào các cuộc đàm phán cho biết Qatar chỉ đưa ra “những ý tưởng không thể chấp nhận được chứ không phải một lời đề nghị”. Quan chức này cũng khẳng định Tehran không thay đổi lập trường về việc không nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân

Bất đồng về chương trình hạt nhân và phong tỏa cảng biển

Mỹ muốn đưa chương trình hạt nhân của Iran vào nội dung đàm phán chấm dứt chiến tranh ngay từ đầu. Trong khi đó, Tehran yêu cầu các điều kiện của mình phải được đáp ứng trước, trong đó có việc chấm dứt lệnh phong tỏa các cảng của Iran và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.

Chương trình hạt nhân của Iran và eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn khiến Iran và Mỹ chưa thể khôi phục đàm phán. (Ảnh: Reuters)

Iran bác bỏ những lo ngại của phương Tây rằng chương trình hạt nhân của nước này mang mục đích quân sự. Đây tiếp tục là một trong những bất đồng lớn nhất giữa hai bên, khiến các nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột chưa đạt được tiến triển rõ rệt.

Cuối tháng 9, Iran từng đưa ra một đề xuất khác kéo dài 7 ngày. Ngoại trưởng Abbas Araqchi khi đó cho biết eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, có thể được mở lại nếu một số điều kiện được đáp ứng. Tới lượt mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất này, thúc đẩy Qatar tiếp tục các nỗ lực trung gian.

Theo các nguồn tin từ Iran, dự thảo mới nhất được thảo luận tại Tehran khác với đề xuất hồi tháng 9. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể của kế hoạch mới chưa được công bố.