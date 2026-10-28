Qatar chuyển đề xuất thỏa thuận chấm dứt chiến sự tới Iran

Các nguồn tin khẳng định, đề xuất được các đại diện Qatar gửi tới giới chức Iran hôm 25/10, khi phái đoàn đàm phán Doha đến Tehran - thời điểm đang rộ lên nhiều đồn đoán về khả năng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể thúc đẩy chiến dịch tập kích mới vào Iran để hoãn lại cuộc tổng tuyển cử tại Israel. Các nguồn không đề cập nội dung chi tiết của đề xuất, song nhận định Iran có thể đưa ra phản hồi vào cuối tuần này.

Mỹ để ngỏ khả năng tấn công Iran ngay sau khi bầu cử kết thúc. Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, một số báo cáo cho biết, đề xuất gồm một lộ trình chi tiết về trình tự thực thi các bước đi liên quan việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ phong tỏa hải quân và giải phóng tài sản bị đóng băng cho Iran, xử lý chương trình hạt nhân cùng số urani đã làm giàu của Tehran.

Đáng chú ý, các nguồn này khẳng định, Mỹ yêu cầu đưa vấn đề hạt nhân của Iran vào trong thỏa thuận ngay từ đầu, chứ không để lại giai đoạn cuối như đề nghị của quốc gia Hồi giáo. Các nguồn cũng cảnh báo rằng khả năng cao là Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định tấn công Iran, ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc vào ngày 3/11.

Trong đó, tờ The Wall Street Journal của Mỹ hôm nay (28/10) thậm chí khẳng định Washington đã thông báo cho một số quốc gia vùng Vịnh về việc chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công chớp nhoáng nhưng dữ dội của quân đội Mỹ vào Iran, ngay sau khi bầu cử kết thúc.