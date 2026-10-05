Iran kêu gọi các nước láng giềng không cho Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Tehran, ông Baghaei nhấn mạnh Iran cam kết duy trì nguyên tắc láng giềng tốt và mong muốn các quốc gia trong khu vực cũng tôn trọng nguyên tắc này. Ông kêu gọi các nước láng giềng không cho phép nước khác sử dụng lãnh thổ và cơ sở của mình để tấn công nước thứ 3.

Khói bốc lên sau một vụ nổ khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Tehran, Iran, ngày 2/3/2026. Ảnh: WANA/Reuters

“Lời khuyên của chúng tôi dành cho tất cả các nước láng giềng là hãy duy trì nguyên tắc láng giềng tốt đẹp. Chúng tôi vẫn cam kết với nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và, ngược lại, mong muốn các quốc gia láng giềng tôn trọng nguyên tắc này. Họ không nên cho phép các cơ sở và lãnh thổ của mình bị khai thác bởi các bên đã chứng minh trên thực tế là không coi trọng an ninh và thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực”, ông Baghaei nói.

Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Baghaei được hỏi về chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Đề cập cuộc chiến với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với kế hoạch 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin do Tehran đề xuất. Tuy nhiên, theo ông, lập trường của Mỹ về cơ bản không thay đổi, khi Mỹ tiếp tục muốn đàm phán về vấn đề hạt nhân, trong khi Iran chỉ sẵn sàng đàm phán về vấn đề Eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết khả năng nước này rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đang được thảo luận nghiêm túc trong giới chính trị Iran.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm thiết lập lại đối thoại giữa Tehran và Washington vẫn chưa đạt được tiến triển rõ rệt.