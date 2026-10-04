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Iran thông báo "nóng" về tên lửa đạn đạo và eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 22:19, 04/10/2026
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VOV.VN - Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ, Iran hôm nay tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Đặc biệt, Tehran còn thông báo sẽ mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo để đáp ứng yêu cầu tác chiến mới.

Thông báo sẽ mở rộng và nâng tầm bắn của tên lửa đạn đạo, được người phát ngôn quân đội Iran, Tướng Mohammad Akraminia công bố chiều nay, trong một tuyên bố chính thức.

Tướng Akraminia cho biết, sau cuộc chiến vừa qua với Iran, các lực lượng Mỹ hiện đang đóng quân cách xa vùng bờ biển của Iran tới cả ngàn km. Vì vậy, Iran buộc phải nâng tầm bắn tên lửa và hướng đi này đang được thúc đẩy.

Quyết định nâng tầm bắn tên lửa của Iran, được công bố trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt phong tỏa hải quân và không quân với Iran, đồng thời triển khai tăng cường thêm nhiều binh sỹ và khí tài hạng nặng tới khu vực. Trong số các vũ khí được quân đội Mỹ triển khai tăng cường, có 2 hệ thống Patriot chuyên đánh chặn tên lửa, đặt tại Saudi Arabia và Qatar, cùng một tổ hợp tác chiến tàu sân bay mới.

Trong đó, 2 hệ thống Patriot đã được triển khai bổ sung trong tháng 9, còn tổ hợp tác chiến tàu sân bay mới, dự kiến có mặt tại Trung Đông cuối tháng 11 năm nay.

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Iran thử tên lửa. Ảnh: AP

Về eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm nay tiếp tục tuyên bố rằng Tehran sẽ không mở lại vùng biển này, nếu Mỹ không đáp ứng đủ 7 điều kiện mà Iran đưa ra trong thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad đạt được giữa hai bên hồi tháng 6.

Ông Qalibaf khẳng định quan điểm của Iran trong vấn đề này là rất rõ ràng và nhất quán. Theo đó, chừng nào Mỹ chưa đáp ứng đủ 7 điều kiện trong Bản ghi nhớ, chừng đó eo biển Hormuz chưa được mở lại.

Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2/2026, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào nước này. Trước khi chiến tranh bùng phát, eo biển Hormuz có khoảng 130-140 tàu hàng lưu thông mỗi ngày, chiếm thị phần lên tới 20% tổng giao dịch dầu thô, cùng khoảng 33% giao dịch phân bón bằng đường biển toàn cầu cầu.

Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz suy giảm tới 80%, thậm chí hơn 90%, kéo theo hàng loạt mặt hàng khác từ vùng Vịnh như dầu thô, khí đốt, phân bón… không thể lưu thông, hoặc chỉ lưu thông nhỏ giọt.

Bá Thi/VOV-Cairo
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