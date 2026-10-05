Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Mỹ, Israel sẽ gặp khó khăn nếu tấn công Iran lúc này

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VOV.VN - Nhà báo Quang Dũng nhận định: Cả Mỹ và Trung Quốc đều tìm kiếm ổn định chiến lược trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng ngày 24/9. Cả hai đều thăm dò đối phương, không quá vội vàng dù vẫn nỗ lực hướng tới đột phá. Mỹ và Trung Quốc cũng khó lòng kìm hãm phát triển công nghệ AI.
VOV.VN - Lực lượng Houthi (Yemen) gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát quốc tế bằng chiến dịch tấn công thần tốc chiếm nhiều lãnh thổ và vị trí trọng yếu, tạo lợi thế cho Iran và đẩy Mỹ, Saudi Arabia vào thế khó. Đại sứ Nguyễn Quang Khai lý giải thành công của Houthi cũng như việc Mỹ chưa tung đòn đáp trả.
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VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của lực lượng Hồi giáo Houthi tại Yemen những ngày qua có thể tạo ra một chiều hướng nguy hiểm mới cho cuộc chiến của Mỹ với Iran.
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VOV.VN - Đầu tháng 8/2026 rộ lên thông tin Lầu Năm Góc xây dựng chiến lược hạt nhân mới cho kịch bản đối đầu Nga và Trung Quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng, phân tích khả năng Mỹ hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng hệ lụy với an ninh thế giới.
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