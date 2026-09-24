Nóng thế giới hôm nay 24/9: Mỹ bảo vệ quyết định tấn công Iran tại Liên Hợp Quốc

Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz: Truyền thông Iran ngày 22/9 xác nhận 2 quốc gia trong khu vực đã thực hiện lệnh cấm bay với các hãng hàng không Iran. Trong khi đó, tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng Italy đã có cuộc trao đổi trực tiếp, thảo luận biện pháp mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Tehran phong tỏa. Theo các nguồn tin chính thức của Iran, giới chức Iraq và Oman đã thông báo không tiếp nhận các chuyến bay của Iran đến 2 sân bay quốc tế Baghdad và Muscat từ ngày 23/9. Tuy nhiên, các đường bay quốc tế không khác, trong đó có điểm đến Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn diễn ra bình thường.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Mỹ và Iran tiến hành cuộc đàm phán kéo dài 3 giờ tại Liên Hợp Quốc: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/9 cho biết các quan chức Mỹ và Iran đã tiến hành một cuộc đàm phán kéo dài khoảng ba giờ bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc tiếp xúc diễn ra hiệu quả và cho biết hai bên đã lên lịch cho cuộc gặp tiếp theo. Thông tin được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố khi ông bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Theo ông Trump, cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Iran vừa kết thúc trước đó khoảng 1 giờ.

Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Iran trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc: Trong bài phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ là cần thiết để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và bảo vệ lực lượng Mỹ cùng các đồng minh trong khu vực. Ông Trump tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ vào tháng 6/2025 đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Đây là đánh giá của Tổng thống Mỹ, trong khi mức độ thiệt hại thực tế đối với các cơ sở hạt nhân của Iran vẫn là vấn đề gây tranh luận. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng sẽ có một thỏa thuận giữa hai nước sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới.

Iraq đình chỉ các chuyến bay của Iran đến Baghdad sau cảnh báo trừng phạt từ Mỹ: Iraq đã yêu cầu cơ quan hàng không dân dụng nước này đình chỉ các chuyến bay của Iran tới sân bay Baghdad từ ngày 23/9, sau khi Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ sân bay nào phục vụ các hãng hàng không Iran, theo Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 22/9 cho biết toàn bộ các hãng hàng không Iran sẽ bị đình chỉ hoạt động từ ngày 23/9 do nguy cơ các nhà cung cấp dịch vụ hàng không phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã bước sang tháng thứ 7.

Iran nêu điều kiện đàm phán, cảnh báo Mỹ về "đòn đáp trả": Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đã liên lạc với Mỹ thông qua một bên trung gian là Qatar tại New York.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh: AP

Iran đã truyền đạt các điều kiện của nước này, trong đó có yêu cầu chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và những gì Tehran gọi là "hành động gây hấn" của Washington. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, ông Baghaei cho biết các điều kiện của Iran còn bao gồm chấm dứt phong tỏa hải quân và các biện pháp mà Iran gọi là "chiến tranh kinh tế", đồng thời giải phóng các tài sản của Iran. Trong khi đó, giới lãnh đạo Iran cảnh báo Mỹ không tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào nước này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ "tiêu diệt" Iran trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Qatar và Jordan lên án tình hình tại Gaza: Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 22/9 đều lên án chính sách và các hành động của Israel tại Gaza.

Quốc vương Qatar chỉ trích mạnh mẽ hành vi của Israel tại Gaza, Bờ Tây, Lebanon và Syria. Theo Quốc vương Qatar, những gì đã xảy ra ở Gaza là "tội ác diệt chủng theo đúng nghĩa đen, là vết nhơ đáng xấu hổ trên lương tâm của toàn nhân loại". Trong khi đó, Quốc vương Jordan Abdullah II cho rằng những gì đang xảy ra ở Gaza là một nỗ lực nhằm xóa bỏ sự hiện diện của người Palestine và áp đặt một thực tế mới. Ông cũng chỉ trích chính sách của Chính phủ Israel tại Bờ Tây, cho rằng các hành động này dẫn tới cưỡng bức di dời và cấu thành tội ác chiến tranh.

Ông Zelensky: Nga chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn mới vào Ukraine: Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine, trong bài đăng trên Telegram được ông công bố ngày 23/9.

Trong bài đăng trên Telegram về nội dung cuộc gặp với Thủ tướng Anh Andy Burnham bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Zelensky cho biết Ukraine đang duy trì liên lạc thường xuyên với các đồng minh nhằm tăng cường năng lực phòng không. "Hiện có thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine", ông Zelensky viết.

Tổng thống Ukraine Zelensky phát tín hiệu mới về khả năng đàm phán với Nga: Tổng thống Zelensky cho biết đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong đó có khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn từ cả hai phía nhằm vào các mục tiêu năng lượng.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia bất kỳ hình thức thỏa thuận ngừng bắn nào nhằm vào các cơ sở năng lượng với Nga sau khi kết thúc cuộc gặp kéo dài khoảng 40 phút với Tổng thống Donald Trump tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 22/9. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định hai bên không thảo luận về khả năng Kiev đơn phương dừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Triều Tiên thử tên lửa siêu vượt âm mới, gia tăng sức ép lên phòng thủ: Triều Tiên vừa tuyên bố thử nghiệm thành công một hệ thống tên lửa mới tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, đánh dấu bước phát triển mới trong chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Đáng chú ý, phương tiện lướt siêu vượt âm được tích hợp trên tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có thể tạo thêm thách thức cho các hệ thống phòng thủ tên lửa. Truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh một tên lửa được đặt trên xe mang phóng tự hành (TEL), cùng màn hình giám sát xác định vũ khí này là Hwasong-11Ma-1.

Triều Tiên thử tên lửa. Ảnh: KCNA

Theo các nhà phân tích, hệ thống mới là biến thể phát triển từ dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11, được phương Tây gọi là KN-23. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc tên lửa được cho là tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm (hypersonic glide vehicle - HGV).

Mỹ - Hàn tái khẳng định hợp tác về bán đảo Triều Tiên: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 22/9 đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hai bên tái khẳng định hợp tác về nhiều vấn đề song phương và tình hình bán đảo Triều Tiên.

Theo ông Wi Sung-lak, Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Donald Trump kéo dài khoảng 30 phút, tập trung vào nhiều vấn đề song phương và an ninh khu vực. Ông Wi cho biết hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những tiến triển đáng kể trong các cuộc thảo luận về đầu tư giữa hai nước.

Hàn Quốc đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị Mỹ xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng nhất trí đóng băng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, theo New York Times.

Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng Mỹ có thể cân nhắc một thỏa thuận theo đó các biện pháp trừng phạt Triều Tiên được nới lỏng để đổi lấy cam kết ngừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). "Tôi cho rằng có giá trị đáng kể trong việc đánh đổi giữa các biện pháp trừng phạt - vốn không thực sự hiệu quả - và việc dừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân cũng như công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa", New York Times dẫn lời ông Lee Jae Myung.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent có thể trở thành "Tư lệnh AI" của Mỹ: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có thể được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm quan chức cấp cao phụ trách trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ ngày càng lo ngại về những rủi ro do công nghệ AI gây ra.

Một nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận cho biết khả năng ông Scott Bessent đảm nhận thêm vai trò "Tư lệnh AI" đang được xem xét. Tuy nhiên, một nguồn tin thứ hai nói với Reuters rằng chưa có quyết định nào được đưa ra. Bộ Tài chính Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin trên. Khả năng ông Bessent đảm nhận vị trí mới trước đó được Semafor đưa tin.

EU gia hạn trừng phạt Nga vào phút chót: Ngày 22/9, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận gia hạn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga chỉ vài giờ trước thời điểm hết hiệu lực. Tuy nhiên, để đạt đồng thuận giữa 27 nước thành viên, khối này đã chấp thuận đề nghị của Pháp và Luxembourg về việc đưa 2 tỷ phú Nga ra khỏi danh sách trừng phạt.

Theo thỏa thuận, EU tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với gần 3.000 cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Hai người được đưa ra khỏi danh sách trừng phạt gồm ông Alisher Usmanov, tỷ phú gốc Uzbekistan làm giàu trong lĩnh vực luyện kim và công nghệ, từng đầu tư vào Mail.Ru và là cổ đông lớn của câu lạc bộ bóng đá Arsenal, cùng ông Mikhail Fridman, cổ đông lớn của Alfa Group - tập đoàn sở hữu Alfa Bank, một trong những ngân hàng lớn của Nga.

Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận an ninh mới: Lãnh đạo Mỹ, Đan Mạch và vùng lãnh thổ Greenland vừa ký thỏa thuận an ninh mới bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trao cho Washington thẩm quyền quân sự sâu rộng tại hòn đảo chiến lược ở Bắc Đại Tây Dương.

Bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ký văn kiện nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và an ninh của Mỹ tại Greenland. Thỏa thuận tái khẳng định Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời trao cho Mỹ quyền tiếp cận rộng rãi không phận và lãnh thổ của hòn đảo.