Iran nêu điều kiện đàm phán, cảnh báo Mỹ về “đòn đáp trả”

Iran đã truyền đạt các điều kiện của nước này, trong đó có yêu cầu chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và những gì Tehran gọi là “hành động gây hấn” của Washington. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, ông Baghaei cho biết các điều kiện của Iran còn bao gồm chấm dứt phong tỏa hải quân và các biện pháp mà Iran gọi là “chiến tranh kinh tế”, đồng thời giải phóng các tài sản của Iran. Trong khi đó, giới lãnh đạo Iran cảnh báo Mỹ không tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào nước này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ “tiêu diệt” Iran trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Phát ngôn viên Baghaei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

Ông Trump nói rằng mình đang đứng trước một “quyết định lớn” liên quan đến Iran, đồng thời đề cập hai khả năng: đạt được một thỏa thuận sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hoặc “tiêu diệt” Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cảnh báo Mỹ về khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới. Theo Press TV, người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi tuyên bố Washington sẽ “không thu được gì ngoài thất bại” nếu thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran.

“Ông Trump quên rằng trước đây ông ấy từng đưa ra những lời đe dọa nhưng không thể thực hiện được, và giờ đây ông ấy lại tiếp tục đưa ra những lời đe dọa mới”, ông Mohebbi nói, theo Press TV.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Iran cũng cảnh báo Tehran sẽ đáp trả bằng những đòn mà cơ quan này mô tả là “nghiêm trọng, hủy diệt và khó lường hơn nữa”. Theo Press TV, cơ quan này cho rằng việc Washington tiếp tục đưa ra “những cáo buộc và đe dọa vô căn cứ” không nên được xem là dấu hiệu của sức mạnh.

Trong một tuyên bố khác, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Tehran sẽ không đầu hàng hoặc dừng các hoạt động của mình trước sức ép từ Mỹ, theo hãng thông tấn nhà nước Iran Tasnim. “Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng và sẽ không làm tê liệt đất nước. Chúng tôi sẽ đáp trả bằng sức mạnh, giống như những gì chúng tôi đã làm từ trước đến nay, qua đó khiến kẻ thù bất lực trên mọi phương diện”, ông Ghalibaf nói.