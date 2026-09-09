Iran kêu gọi Mỹ trở lại thỏa thuận ngừng bắn

Trong một tuyên bố chính thức được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định căng thẳng hiện nay tại khu vực là do việc phá vỡ cam kết của Mỹ với thỏa thuận tạm thời, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad, gây ra.

Vì vậy, để giảm leo thang, giải pháp đơn giản là Mỹ quay trở lại với thỏa thuận và thực hiện các cam kết. Bước đi này sẽ mở đường cho việc giảm căng thẳng và đưa mọi việc tại khu vực trở lại trạng thái bình thường.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: Reuters

Khẳng định của Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran vừa có đợt giao tranh kéo dài trong nhiều ngày đầu tháng 9. Quân đội Mỹ tấn công nhiều mục tiêu tại Iran, viện lý do bảo vệ eo biển Hormuz. Washington cũng đẩy mạnh phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Tehran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích vào căn cứ Mỹ trong khu vực, đồng thời siết chặt kiểm soát eo Hormuz.

Căng thẳng gia tăng khiến lưu thông qua eo Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới – suy giảm mạnh. Hệ quả là giá dầu thô trên thị trường quốc tế liên tục bật tăng, hiện ở mức 98,5 USD/thùng với dầu Brent biển Bắc và 94 USD/thùng với dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI), cao nhất trong 6 tuần qua.