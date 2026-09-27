Iran không còn tin tưởng vào đàm phán với Mỹ

Tuy vậy, Iran hiện đang chờ đợi phản hồi của Mỹ về đề xuất mới nhất của họ nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi không tin tưởng phía Mỹ và không biết trên cơ sở nào có thể đạt được sự hiểu biết với họ”, Tổng thống Pezeshkian nói với đài truyền hình có trụ sở tại Qatar trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 26/9.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại cuộc gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/9 ở New York (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Pezeshkian và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến thăm Mỹ trong tuần này để tham dự cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong dịp này, nước Cộng hòa Hồi giáo cũng đã đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời cam kết mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

Hôm 25/9, Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết các bước đi ban đầu sẽ mất từ ​​4 đến 5 ngày, eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại vào ngày thứ 7. Sau đó một ngày, “các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu để đạt được thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề được hai bên nhất trí”, ám chỉ chương trình hạt nhân của Iran.

Theo kế hoạch được gửi tới hai nhà trung gian đàm phán là Qatar và Pakistan, Washington sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu của Iran, giải phóng khoảng 12 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran và giám sát các điểm nóng khác tại khu vực, bao gồm cả Lebanon và Yemen. Đổi lại, Iran sẽ dừng phong tỏa eo biển Hormuz, nơi mà trước chiến tranh, một phần năm lượng dầu khí được giao dịch trên thế giới đi qua.

Tổng thống Iran nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn rằng khủng hoảng chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán chứ không phải bằng vũ lực.

“Chúng tôi đã chống chọi được các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, và chúng tôi sẽ tiếp tục đứng vững,” ông Pezeshkian nói.